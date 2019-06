La felicidad cuesta 5 dólares

Te motivo a que esta semana, pongas empeño en dar; dale ánimo a quien lo necesite, dale una limosna a un pordiosero, o dale un “like” a quien te hizo reír en Facebook

Es muy común ver en la esquina de una calle a un méndigo con un letrero que dice: “No tengo trabajo, no tengo dinero y tengo hambre”. Pero, ¿qué pensarías si un día ves a un hombre con un letrero que dice: “Tengo casa, carro y trabajo, y regalo dinero”

Aunque suene increíble, ésto le pasó a cientos de conductores en Oklahoma City. El video fue subido a Facebook y se hizo viral. En este video aparece Doug Eaton, un hombre de 65 años, quien decidió -el día de su cumpleaños- pararse en una esquina a regalar billetes de $5 dólares. ¿Te imaginas? Es normal encontrar a una mendigo en la esquina pidiendo limosna, pero es casi imposible encontrar a alguien regalando dinero en una esquina.

Cuando le preguntaron que lo motivó a regalar dinero en la calle, aseguró que ha sido una de las experiencias más gratas de su vida. “Me dio una inmensa satisfacción ver las caras de asombro y alegría cuando recibían mi regalo”, Doug comprobó una vez más que es más placentero dar que recibir.

Sin embargo, la gran mayoría piensa que la felicidad se encuentra en recibir y no en dar. Pero, reflexiona por unos minutos en aquellas ocasiones donde más satisfecho te has sentido. No me cabe duda que en ese momento estabas dando algo. Tal vez, dabas tu tiempo, entregabas tu amor, compartías tus conocimientos y talentos, dabas a luz un hijo, o sencillamente dabas un obsequio . ¿Te das cuenta? Tus momentos de más orgullo y felicidad sucedieron cuando regalabas algo al mundo.

Entonces, ¿quieres sentir felicidad? Te motivo a que esta semana, pongas empeño en dar; dale ánimo a quien lo necesite, dale una limosna a un pordiosero, o dale un “like” a quien te hizo reír en Facebook. La satisfacción más grande que existe está en dar y cuando lo haces, automáticamente te sientes feliz.

