¿El té verde deja de ser efectivo si le añadimos azúcar?

Puede que la miel sea mejor para endulzar de forma natural

Se sabe que el té verde ofrece diversos beneficios a quienes lo consumen diariamente o al menos con cierta regularidad. Sin embargo, corre el rumor que indica que estos beneficios se pueden perder si se le añade azúcar. ¿Será esto cierto?

Azúcar y té verde

De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Purdue, Estados Unidos, agregar azúcar no afectaría de modo alguno los beneficios brindados por el té verde. No obstante, es importante recordar que la azúcar blanca y refinada aporta calorías “huecas”.

El azúcar engorda, no es saludable para los diabéticos, y puede ser adictiva. Aunque técnicamente el té verde con azúcar añadida no deja de brindar beneficios, no es tan saludable como puede llegar a ser sin ella.

Sin embargo, se ha comprobado que el té verde con azúcar, en combinación con el zumo de limón, puede contribuir a una mejor absorción de la glucosa.

¿Puedo reemplazar el azúcar por la miel?

A diferencia del azúcar, la miel es un endulzante natural, por lo que el té verde no es perjudicado si se le añade miel en pequeñas dosis. Algunas personas afirman que los efectos del té verde pueden aumentar si se combina con miel, pero esto está por ser confirmado.

Por último, es importante indicar que puede haber una cuestión ética sobre si agregar azúcar o no al té verde. Si eres un purista, quizás consideres que el azúcar “contamina” al té y lo aleja de su esencia. Pero eso ya es cuestión de gustos.