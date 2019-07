La nueva generación: Stormi Webster debuta en su primera portada

Así luce la hija de Kylie Jenner

La hija de Kylie Jenner y el rapero Travis Scott acaba de realizar su debut en la portada de una revista, aunque a diferencia de su archiconocida prima North West, que fue presentada oficialmente al mundo en la páginas de la biblia de la moda, Vogue, ella ha tenido que ‘conformarse’ con la edición de Arabia de Harper’s Bazaar.

Eso sí, al menos Stormi puede presumir de haber sido incluida en una de las portadas para la edición digital junto a su madre y su abuela, la mománager Kris Jenner, luciendo cada una un atuendo diferente con una temática común de estampado de leopardo. En la entrevista que acompaña a ese reportaje fotográfico intergeneracional, la voz cantante la llevan (evidentemente) Kylie y Kris, pero el tema de conversación favorito es la pequeña y cómo su llegada al mundo cambió por completo la relación de la joven empresaria con su inmensa fama.

“La verdad es que no recuerdo una época en que tuviera algo de intimidad, porque empezamos el reality cuando yo tenía 9 años. Supongo que crecí en medio de todo esto, y acabé por encontrar una manera de vivir con ello que me resultara cómoda”, explica la fundadora del imperio Kylie Cosmetics, antes de aclarar que a día de hoy ha aprendido a reconocer cuándo ha llegado el momento de desconectar.

“Tengo la sensación de que estaba destinada a dedicarme a lo que me dedico, pero claro que sigue habiendo momentos en los que me agobio. Entonces me tomo la semana libre para pasar más tiempo con Stormi, o también me gusta irme de viaje cuando me siento abrumada”.