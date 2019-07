Lorenzo Lazo, viudo de Edith González, ¿buscará la custodia de la hija de la actriz?

Para Costanza, Lorenzo ha fungido como figura paterna en su vida, ya que ha convivido con él desde que ella tenía seis años

Lorenzo Lazo tratará de convencer a la familia de su fallecida esposa Edith González, para que le ceda legalmente la custodia de Costanza Creel, la hija que la actriz tuvo con el político mexicano Santiago Creel Miranda, así lo aseguró la revista mexicana TVNotas.

“En estos momentos tan difíciles, la niña se apoya mucho en su prima, la hija de su tío Víctor Manuel, y especialmente en Lorenza, la hija de Lorenzo; sin embargo, a él lo extraña mucho”, señaló una fuente a la publicación de espectáculos.

Tanto es el amor que el economista le tiene a la hija de González, que quiere seguir a cargo de la adolescente.

“La niña y Lorenzo tienen el corazón partido porque no quieren estar separados, entre ellos hay un vínculo muy hermoso. En el velorio y el entierro, la niña todo el tiempo buscaba su mano porque para ella él es su papá“, señaló el mismo informante.

Para Costanza, Lorenzo ha fungido como figura paterna en su vida, ya que ha convivido con él desde que ella tenía seis años, cuando Lazo y Edith se casaron, en 2010.

Es por eso que Lazo desea que la pequeña siga viviendo en la misma residencia en donde formó una familia con la actriz. “No quiere que la vida de la niña cambie más, pues perder a su madre ya fue un golpe muy fuerte“.

Sin embargo, hasta el momento Lazo no ha dado declaración alguna, únicamente se ha limitado a agradecer las muestras de cariño que ha recibido tras la muerte de Edith.

Por otro lado, se sabe que Edith y Víctor Manuel “eran hermanos, amigos y confidentes, y cuando a Edith los doctores le dijeron que su situación era irremediable, decidió que su hermano se quedara con su hija porque no quería dejarle esa carga a Lorenzo, a quien ya le había tocado criar una hija solo; pero él nunca estuvo de acuerdo, así que prefirió dejarla irse en paz y luego pelear por la niña”.

Con respecto a la relación de la adolescente de 14 años con su padre biológico, será la misma y no cambiará, el político no pidió la tutela y la “seguiría viéndola y cubriendo sus gastos, pero que no podían estar juntos porque la niña no se sentiría a gusto, pues no está acostumbrada a él”, detalló la fuente.

Y agregó sobre la relación que mantiene padre e hija: “Es buena, pero no cercana. Es verdad que han pasado tiempo juntos; sin embargo, la niña quiere estar con Lorenzo, para ella no tiene otro papá, con él ha vivido nueve años, lo conoció cuando apenas tenía seis, ¡imagínate si no lo quiere!”, puntualizó.