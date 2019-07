Vídeo: En la boda de Chiquis Rivera los periodistas sufrieron descargas eléctricas y violencia brutal

View this post on Instagram

Escuchen las descargas eléctricas y empujones totalmente innecesarios que se llevaron acabo a las afuera de la Iglesia donde estuvimos los medios tratando de cubrir la #bodachiquis #lorenzoychiquis #chiquisrivera Y lo increíble que habían niños y personas mayores mientras nuestro colega #MarceloRey de #Telemundo es ultrajado salvajemente y de paso le hacen #manitadepuerco para tratar de inmovilizarlo. Esto no se vale ❌#noviolencia 🚫#freepress @elgordoylaflaca #elgordoylaflaca