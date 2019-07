Gana la lotería por segunda vez con los números que sueña

Una mujer de Maryland recogió su segundo premio de lotería de $50,000 dólares y dice que sus números provenían de la misma fuente: los sueña

Y además, el valor de los premios de lotería que ha ganado se ajusta a sus necesidades… muy específicas.

La jugadora de lotería del condado de Montgomery acaba de cumplir su sueño de ganar en grande por segunda vez. La abuela de Silver Spring, de 73 años, dijo que un grupo de números que le vinieron en un sueño igualó los cinco números en el sorteo Bonus Match 5 del 27 de junio, lo que le dio un premio de $50,000 dólares, por segunda vez en su vida.

La afortunada ganadora les dijo a los oficiales de la Lotería de Maryland que jugar números de sus sueños la ayudó a ganar varias veces, incluida la anterior Bonus Match 5 y una considerable victoria en Pick 4. Cada victoria, dijo ella, surgió después de pensamientos de victoria y de un sueño que agregó dígitos a su creciente lista de números de la suerte. Cada victoria también vino con una emoción esperada, pero también con una oleada de alivio.

“La primera vez que gané, realmente necesitaba un auto. Cuando vi esos números salir, me llevaron del suelo al techo”, dijo.

Esta segunda victoria en la lotería también parece ajustada a las necesidades de su familia, dijo. La noche antes de que ella ganara, la afortunada pensaba en maneras de ayudar a sus nietos. Cuando se despertó, anotó números que soñó.

Luego compró su boleto de lotería afortunado de $6 en Andy’s Beer and Wine ubicado en 15523 New Hampshire Avenue, en Silver Spring. Después del sorteo, revisó los resultados y vio que los números ganadores coincidían con los de sus sueños. Ella recuerda que se tapó la boca con la mano y dejó escapar un grito. No podía creerlo.

La feliz ganadora les dijo a los funcionarios de la Lotería que el premio de $50,000 dólares ayudará a su familia a manejar sus inminentes necesidades financieras. “Nunca podría disfrutar de una fortuna si mi familia estuviera en necesidad, la familia es mi riqueza”, dijo.

