Ganó $1 millón en la lotería, gracias al encargado de la tienda

Una jugadora entusiasmada compró muchos boletos... y los dejó en el mostrador

Una mujer de Shelby tiene que agradecer a un empleado de la tienda donde hizo la compra de varios boletos de lotería, después de ganar un premio Powerball de $1 millón de dólares.

“Me detuve en la gasolinera de la esquina el jueves y cuando me marchaba, el empleado me dijo: ‘Los premios de Mega Millions y Powerball se ven muy bien'”, dijo Dawn Zendt. Cuando me di la vuelta para irme, el empleado me recordó que tomara mis boletos, porque los había dejado en el mostrador “.

Zendt igualó las cinco bolas blancas que se sacaron – 03-06-11-14-66 – en el sorteo del sábado 22 de junio de la lotería Powerball y ganó el premio que la convierte en millonaria.

Ella compró el boleto ganador en la estación de servicio Marathon, ubicada en 51969 Van Dyke Avenue en el municipio de Shelby, en Michigan.

“Revisé mis boletos el domingo por la mañana y estaba asombrada”, dijo Zendt. “¡Llamé a mi esposo para que viniera a revisar el boleto por mí! Solo seguía diciendo: ‘¡Mira esto! ¡Mira esto!'”

Zendt visitó la sede de la Lotería el martes para reclamar su gran premio. Con sus ganancias, ella planea completar algunas mejoras en el hogar y luego guardar el resto para su jubilación.

“Todavía voy a trabajar, pero es una sensación increíble saber que estaré lista cuando decida retirarme”, dijo Zendt.