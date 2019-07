Una lástima: Auto clásico choca con camioneta y termina arruinado

El modelo de aniversario de Morgan Motor Company no alcanzó a frenar

Un auto clásico requiere de mucho mantenimiento, dedicación y presupuesto para mantenerlo como nuevo, pues los años van deteriorando poco a poco su apariencia y motor.

Es por eso que ver una de estas máquinas circulando por las calles es de admirarse, pues pocas son las personas que pueden mantener un auto que fue fabricado hace más de 25 años en buen estado.

El siguiente video, sin embargo, muestra que ni siquiera las reliquias de la industria automotriz se salvan de los accidentes automovilísticos, incluso si esta es una versión más avanzada del mismo diseño de hacer más de 50 años.

Un Morgan Plus 4 2018 choca contra una SUV

La cámara trasera de una camioneta SUV en el Reino Unido captó el horripilante momento en que un Morgan Plus 4 2018 – un modelo que Morgan Motor Company lanzó en el 2018 para celebrar su 110 aniversario basándose en el diseño original del Morgan Plus 4 de 1936 – se estampa detrás de ella, destrozando así su delicado cuerpo. He aquí el video.

Pretty serious crash involving a Morgan Plus 4 captured on dash cam https://t.co/xzjvtVRC76 — Joe Tanner (@Stuffaboutcars) June 26, 2019

El hecho ocurrió en Shrewsbury, Inglaterra, y en total tres personas resultaron heridas a causa del accidente.

A pesar de que el auto no es un clásico, es imposible evitar sentirse triste por los daños causados a este vehículo.

El Morgan cuenta con un motor V8 que acelera de 0 a 60 en 7.5 segundos. SU velocidad máxima es de 118 millas por hora (mph) y produce 154 caballos de fuerza (hp).

Un auto como estos está valorado en más de £44,000 (casi $50,000).

