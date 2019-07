AMLO ordena investigar corrupción en Policía Federal, dice que hubo “mano negra” en protestas

AMLO asegura que la protesta es injustificada

MÉXICO – Tras asegurar que quienes dirigen las protestas de elementos de la Policía Federal (PF) no trabajan en la institución, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó una investigación sobre corrupción en la corporación.

En su conferencia de prensa matutina, el Mandatario insistió en que en las protestas de ayer hubo “mano negra”, aunque aseguró que su Gobierno respeta el derecho a manifestarse.

“Cuando hablo de mano negra es que los que estaban dirigiendo ayer el movimiento no trabajan en la Policía Federal, los principales dirigentes, pertenecen a organizaciones de otro tipo”, aseguró.

“¿Quienes son?”, se le preguntó.

“Hoy va a informar el Secretario de Seguridad Pública y es para que la gente sepa, el pueblo sepa, todos los mexicanos estemos informados y no haya manipulación”.

Ante el anuncio de que las protestas continuarán y el amago de un paro nacional, López Obrador pidió el apoyo de la ciudadanía para enfrentar la situación.

“¿Hasta cuándo lo van a permitir?”, se le preguntó.

“Que nos ayude la gente, no caer en chantajes, como cuando el huachicol, nos ayudó la gente”.

El Mandatario expuso que el movimiento policial no tiene causa justa ni fundamento y pidió que se investigue más a fondo el manejo de la PF.

“Esto no tiene ningún fundamento, nada absolutamente y ya ordené que se haga una investigación a fondo y sobre todo que se den a conocer las denuncias presentadas de corrupción y se investigue más sobre el manejo de la PF”, aseveró.

“Hay una denuncia presentada de un equipo que compraron que tiene costo en el mercado de 600 u 800 millones y lo compraron en mil 600 millones”.

López Obrador no quiso ahondar más en el caso y dijo que, en la conferencia de las 11:00 horas, el Secretario Alfonso Durazo informará.

El titular del Ejecutivo puntualizó que en la PF, pese a ser una corporación “que se echó a perder”, no hay despidos ni se están quitando salarios ni prestaciones.

“El ingreso a la Guardia Nacional es voluntario, está establecido en la ley que en 18 meses desaparece la Policía Federal, que aún con este mandamiento legal se tomó la decisión de no despedir a ningún elemento, que todos van a mantener su trabajo, todos van a tener su empleo, estamos haciendo un reajuste, un reacomodo”, aseguró.

Recordó lo que en anteriores Gobiernos se hizo para garantizar la seguridad pública, con la contratación de cerca de 50 mil elementos privados.

“Todas estas cosas se están regularizando y se va a crear en la Secretaría de Seguridad, ya está operando, un sistema para suplir a las agencias privadas que daban servicio de seguridad y los elementos de la PF que quieran hacerlo, porque todo es voluntario, pueden inscribirse en esta nueva función y así hay otro tipo de oportunidades, pero en esencia no se va a despedir a nadie”, dijo.

“Mano negra”

Desde el miércoles AMLO dijo que Policías federales se amotinaron sin causa justa y señaló que ve ‘mano negra’ detrás de protestas puesto que no se despedirá a ningún agente.

“Es importante que todos conozcan esta información, sobre todo los que actúan de buena fe, hay mano negra en este asunto, esto se manejaba antes en Bucarelli, desde los sótanos de Bucarelli”, aseguró en video subido a sus redes sociales.

“Piensan que se va a hacer lo mismo y no, no somos iguales, esto se va a resolver porque no somos iguales”.

Es mejor informar que dejar que corra el rumor e impere la manipulación: el asunto de la Policía Federal no tiene fundamento aunque respetaremos el sagrado derecho a manifestarse. pic.twitter.com/8a9X2ZXH7C — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 4, 2019

El Mandatario ofreció una disculpa a los ciudadanos por las molestias de las manifestaciones realizadas por agentes en distintos puntos carreteros este miércoles.

Reiteró que no habrá despidos y los agentes mantendrán sus prestaciones.

Indicó que no es una causa justa por la que se manifiestan.

“Quiero decir que no hay ningún motivo ni razón, no es una causa justa, no se está despidiendo a ningún Policía federal”, aseguró.

“Lo que está pasando es que están pasando voluntariamente algunos elementos de la Policía federal, al rededor de 10 mil, que han pasado la prueba, porque no se acepta a cualquiera en la Guardia Nacional”.