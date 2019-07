Evita quemaduras de sol, picaduras de insectos y otros problemas de salud este verano

El verano trae muchas alegrías: clima cálido y soleado, cantidades de plantas y flores que pueden convertir tu jardín en un paraíso, y mucha luz natural para disfrutarlo todo.

Pero algunos de estos beneficios conllevan desventajas. Estas pueden incluir problemas que son más comunes a medida que envejeces, como tomar un medicamento recetado o de venta libre que hace que tu piel sea más sensible al sol, o fatigarte fácilmente debido al calor y a la humedad.

Afortunadamente, con unas cuantas precauciones simples, es fácil evitar algunas de las molestias y peligros más comunes del verano. A continuación, te indicamos algunos consejos sobre qué debes hacer en estos casos.

Una erupción cutánea ocasionada por hiedra, roble o zumaque venenosos

• Conoce cómo se ven estas plantas venenosas y evítalas. La hiedra y el roble venenosos son enredaderas o arbustos con hojas unidas en grupos de tres. Pueden tener flores amarillas o verdes y bayas blancas o de color verde amarillento o ámbar. El zumaque venenoso es un arbusto leñoso con hojas unidas en grupos de 7 a 13 hojas y ordenadas en pares. Puede tener bayas de color amarillo pálido o crema.

•¿Tienes dudas? Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ofrecen imágenes para ayudarte a identificar estas plantas.

• Si crees que rozaste una planta venenosa, ve adentro y lávate inmediatamente las manos y el cuerpo.

• Cámbiate de ropa y lávala. Jennifer Namazy, M.D., alergóloga de la clínica Scripps en San Diego indica que la sustancia de la planta causante de las erupciones cutáneas puede permanecer en la ropa sin lavar, lo que hace que la puedas propagar por toda la casa.

• Trata la erupción con hidrocortisona o una compresa húmeda.

Quemaduras de sol por asolearte demasiado

• Usa protector solar en la piel expuesta cuando estés afuera. Permanece en la sombra siempre que sea posible.

• Pregúntale a tu médico o farmacéutico si algún medicamento recetado o de venta libre que tomes, como diuréticos, antibióticos y analgésicos, puede causar sensibilidad al sol. Dima Quato, Pharm.D., Ph.D., profesora asociada de la Universidad de Illinois en la Facultad de Farmacia en Chicago indica que los adultos mayores pueden estar tomando dos o más de estos medicamentos, lo que aumenta los riesgos de quemaduras solares.

• Si te quemas debido a la exposición solar, prueba con una ducha o baño frío y luego aplícate una crema hidratante sobre la piel húmeda.

• Un analgésico antiinflamatorio, como aspirina o ibuprofeno, puede ayudar con la hinchazón y el dolor.

• Mantente alejado del sol por un tiempo para que la piel se cure.

• Si estás tomando medicamentos para afecciones crónicas y has experimentado quemaduras solares en repetidas ocasiones, consulta con tu médico, quien puede ajustar tu régimen para reducir la sensibilidad solar.

Si necesitas protector solar, considera uno de estos productos con las mejores calificaciones de las pruebas de Consumer Reports.

Picaduras de avispas, abejas y más

• Evita los jabones y perfumes con aroma floral; incluso si no puedes olerlos, es probable que un insecto que pica sí pueda, según la científica Brenda Jacklitsch, Ph.D. de los CDC.

• Cuando comas afuera, vigila de cerca la comida y las bebidas. Las abejas y las avispas pueden aterrizar allí, e incluso pueden esconderse en los popotes (también llamados pajillas) y no quieres que te piquen en la boca.

• Usa colores claros; los oscuros o brillantes pueden atraer a los insectos.

• No aplastes un insecto que pica; simplemente aléjate rápidamente, y si es persistente, busca refugio dentro de un edificio o automóvil.

• Si te pica, quítate el aguijón limpiándolo con una gasa o raspándolo con la uña. Hacer esto justo después de la picadura puede ayudar a limitar la dosis de veneno que recibes.

Picaduras de mosquitos, garrapatas y hormigas

• Evita que los mosquitos y las garrapatas te piquen usando repelente para insectos. CR recomienda aquellos con 25 a 30% de deet.

• En las áreas con césped o en el bosque, mete tus pantalones largos dentro de tus calcetines, y considera tratar tu ropa y zapatos con permetrina.

• Verifica que no tengas garrapatas cuando entres.

• Si las hormigas de fuego son un problema en el lugar donde vives, usa zapatos cerrados y guantes cuando trabajes en tu jardín y mantente alejado de cualquier hormiguero.

• Retira una garrapata adherida con pinzas de punta fina.

• Si tienes fiebre o erupción cutáneas, consulta a un médico. Estos podrían ser signos de una enfermedad transmitida por garrapatas, como la enfermedad de Lyme.

• Para las picaduras de mosquitos u hormigas, limpia el sitio con agua y jabón. Para la comezón, toma un antihistamínico, como la difenhidramina (Benadryl y su genérico), o usa una crema de hidrocortisona tópica.

Si necesitas repelente para insectos, considera uno de estos productos con las mejores calificaciones de las pruebas de Consumer Reports.

Si te enfermas por el calor y la humedad

• En clima húmedo, es más difícil mantenerte fresco porque tu sudor no se evapora tan rápido como pasa normalmente. Y ciertos medicamentos, incluidos los diuréticos, pueden aumentar la sensibilidad al calor. Mantente hidratado, haz que sea un hábito el tomar sorbos de agua durante todo el día.

• Intenta conservar tu temperatura corporal normal manteniéndote en espacios con aire acondicionado o tomando baños de enfriamiento o duchas, especialmente si sientes náuseas, debilidad o dolor de cabeza.

• Si tu cuerpo se calienta demasiado, corres el riesgo de sufrir una insolación, una afección potencialmente mortal que ocurre cuando la temperatura de tu cuerpo alcanza los 103° F o más. Conoce las señales de una insolación: desmayos, confusión, náuseas y falta de sudoración a pesar del calor.

• Si sospechas que alguien está experimentando esto, llama al 911 inmediatamente y empieza a enfriar a la persona por cualquier medio, rociándola con una manguera de jardín o metiéndola en una ducha fría o una tina de agua fría.

Nota del editor: Este artículo también apareció en la edición de julio de 2019 de Consumer Reports On Health.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.