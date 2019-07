“Los hijos de Trump son asquerosos y estúpidos”: habla su padrastro, ex de Ivana

El actor italiano de 47 años se acaba de separar nuevamente de la primera esposa del presidente

Rossano Rubicondi (47), quien estuvo casado con Ivana (70), la primera esposa de Donald Trump, aseguró que los hijos vinculados al entorno empresarial y político del mandatario son “asquerosos” y “estúpidos”.

Después de divorciarse (2009) y mantener una nueva relación ahora terminada con Ivana Trump, Rubicondi dijo que la respetaba a ella, pero no ahorró calificativos negativos contra sus ex hijastros Donald Jr, Ivanka y Eric Trump, en declaraciones a Page Six del New York Post.

Según la prensa, la pareja se volvió a separar la semana pasada, cuando “Ivana abandonó a Rubicondi (…) porque su amor a larga distancia simplemente no estaba funcionando”.

“En lo que respecta al resto de la familia, no soy un fanático. Han sido groseros conmigo”, dijo Rubicondi en referencia a los hijos mayores del mandatario, nacidos durante su matrimonio con Ivana, entre 1977 y 1992.

Rubicondi e Ivana se casaron en 2008, se divorciaron al año siguiente y luego se reunieron de nuevo. Pero, “una y otra vez, escucho que hablan en términos [que] no aprecio. “No me importa quién sea tu padre o tu madre, no me hables así”, dijo el actor italiano de 47 años.

A la defensiva, comentó a la prensa: “Nadie tocó ni un dólar ni un centavo de su familia. . . No sé [si es por eso que yo no les gustaba], pero esta gente es todo acerca del dinero. No tienen corazón. Son basura”.

“No son nadie. . . Son asquerosos. Estamos hablando de niños que son tan estúpidos, excepto Ivanka”. Y añadió, “Donald Jr. es un idiota. Él es un imbécil (…) ¡Ponlo en mayúsculas!”.

Rubicondi continuó sin censura: “Son un pedazo de escoria. ¡Antes de que digan algo sobre mí, les lavaré la boca con jabón! Son una desgracia para el ser humano”.

Ivana Trump’s ex bashes her kids after split: ‘They are garbage’ https://t.co/9G74u7nWa3 pic.twitter.com/QebB5TX6Ib — Page Six (@PageSix) July 4, 2019