Jeremy Renner le dijo que no a Guillermo del Toro… y no se arrepiente

Cuando Guillermo del Toro preparaba en la cinta Hellboy hace más de 15 años, tenía en mente a Jeremy Renner para darle vida al Agente Myers, sin embargo terminó siendo el actor Rupert Evans.

Renner explicó en una entrevista para el podcast Life is Short de Entertainment Weekly, que le ofrecieron el papel de Myers para la película de Del Toro en 2004, pero rechazó la oportunidad porque no entendía al personaje.

“Estaba leyendo el guión y (pensando) ‘No entiendo esto’. No pude conectarme con él y me dije: ‘No puedo encontrar la forma, no sé lo que estaría haciendo’, así que tuve que decir que no”, señaló el histrión californiano.

Jeremy fue más allá y aseguró que no se arrepiente de su decisión, por el contrario, considera que fue lo correcto, puesto que probablemente no habría interpretado de manera correcto al personaje.

“La mayoría de las veces es como, ‘Oh, me alegro de no haberlo hecho’, y para mí tenía sentido. No sólo Hellboy, lo que sea, y no estoy diciendo que sea una película buena o mala, no se trata de eso. Simplemente no habría cabido allí”, consideró quien después le diera vida a Hawkeye en las cintas del Universo Marvel.

