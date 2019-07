La expulsión más ridícula de la historia

El astro argentino salió expulsado injustamente luego de una bronca con Medel

Apenas se jugó el partido por el tercer puesto de la Copa America y las emociones ya se pusieron al límite, pues en el encuentro de hoy entre Argentina y Chile no se guardaron nada y ambas selecciones salieron con el cuchillo entre los dientes.

Para la mayoría era un partido secundario, pero los que amamos el deporte, sabemos que las últimas veces que estas dos escuadras se enfrentaron, el resultado no fue el mejor para los “gauchos“. Aún así este partido podía servir para sacarse la espinita y cerrar decorosamente el partido.

🏆 @CopaAmerica ⚽️ Con este gol, Paulo Dybala amplía la diferencia en el marcador 👇pic.twitter.com/xxWet721Pg — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) July 6, 2019

Todo iba perfecto para Argentina, las cosas al fin parecían salirse, ganaban por dos goles y manejaban el encuentro, pero de pronto una jugada cambió completamente la historia y el transcurrir del partido.

En una jugada donde Medel y Messi llegaron a linea de fondo, el balón salió y parecía que no había ya juego en esa acción, cuando de la nada estos jugadores se empezaron a hacer de palabras. El chileno comienza la provocación chocando al “10” argentino, quien en primera instancia no responde, pero tampoco se quita. Tras un par de empujones más en donde Gary Medel buscó que el delantero se saliera de sus casillas, el árbitro Mario Díaz de Vivar no dudó en sacar la tarjeta roja para ambos jugadores, ante la incredibilidad de Messi.

MIREN COMO MEDEL VA CON LA CABEZA PARA EMPUJARLO MANGA D IMBECILES Y LES DA LA CARA PARA DECIR QUE MESSI EMPEZÓ pic.twitter.com/GPkzmrr4iq — tam,, 🇦🇷 (@blodrevan) July 6, 2019

La grada entera no se lo podía creer, apenas unos días después de que Messi se quejó del arbitraje de la Copa América, el colegiado no quiso ni siquiera saber que pasó en la jugada y sin consultarlo con el VAR, mucho menos revisar la acción expulsó a Lio ante la sorpresa de todos.

Cabe señalar que Messi y Medel ya habían tenido un altercado en 2015 donde luego de no poder parar al delantero, el defensa chileno lo frenó con tremenda patada en donde el colegial apenas señalo tarjeta amarilla.

2015, final de Copa América Argentina-Chile. Gary Medel agrede a Messi con una patada en el estómago. ¿Resultado? Amarilla. El nivel de la @CONMEBOL no es nuevo. pic.twitter.com/nHKiDhI5N3 — Iniestazo (@Don_Iniestazo) July 6, 2019

Tendremos que esperar para saber qué dice el argentino luego de esta absurda marcación, mientras esperemos que mañana no se vea mucho la ayuda arbitral que la CONMEBOL le facilita al anfitrión y dejen a Perú hacer su partido.