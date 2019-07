¿Inmigrantes que despidió la Organización Trump serán recibidos en la Casa Blanca?

Los exempleados quieren hablar por los 11 millones de indocumentados

Al menos 20 trabajadores inmigrantes indocumentados que fueron despedidos de los clubes de golf del presidente Donald Trump a principios de este año están solicitando una reunión en la Casa Blanca.

A través de una carta firmada por 21 de las mucamas, jardineros, personal de cocina y otros exempleados de cinco de los clubes se pide al presidente que “haga lo correcto” y les dé la oportunidad, para explicar las razones por las cuales no deberían ser deportados.

“Somos personas modestas que representan los sueños de los 11 millones de hombres, mujeres y niños indocumentados que viven y trabajan en este país”, dice la carta. “Sabe que somos trabajadores y que no somos delincuentes ni buscamos un viaje gratis a Estados Unidos. Todos pagamos nuestros impuestos, amamos a nuestra fe y a nuestra familia, y simplemente queremos encontrar un lugar para que nosotros podamos mejorar a Estados Unidos”.

Según Associated Press, la misiva ya tuvo respuesta de la Casa Blanca, resumida en que fue recibida la notificación y que se estaba “revisando” la solicitud.

Los exempleados enfatizaron sus años de servicio a la familia Trump, señalando que su labor permitió a los clubes que “sean un éxito y para mantener felices a sus miembros y visitantes”.

La Organización Trump ha despedido a cerca de 20 trabajadores indocumentados de sus clubes de golf en los últimos meses, como resultado de una auditoría realizada, después de que The New York Times informara en diciembre sobre indocumentadas que trabajaban como empleadas domésticas en la propiedad Bedminster, en New Jersey.