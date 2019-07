¿Qué alimentos tienen más fibra? Mejorarán tu salud, peso y bienestar

View this post on Instagram

La #fibra le aporta volumen a tú alimentación. Dado que hace que uno se sienta lleno más rápidamente, puede ayudarte con sus esfuerzos para perder peso o para mantener un peso saludable. . La alimentación ricas en fibra también pueden ayudar con el estreñimiento. . Así que si no consumes alimentos altos en fibra, ya es hora de que los incluyas dentro de tú alimentación. 🥑🍏🍎🍐🍌🥕🍠🥣🍊🍜