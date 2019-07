¿Fanático de las sopas? Apunta esta exquisita receta de sopa de tomate asado y albahaca

View this post on Instagram

Sopa de tomate asado con aceite de albahaca🍅 Ingredientes: 4 tomates asados 2 pimientos rojos asados 1/2 cebolla asada 2 dientes de ajo asados 1/2tz. De albahaca 1cda. De orégano 2tz. De caldo de vegetales 1/2tz. De almendras 1cta. De sal Para al aceite: 1/2tz. De albahaca fresca 1/2tz. De aceite de oliva Para servir: Pan tostado Procedimiento: Colocar los ingredientes para la sopa en la licuadora, licuar por 2 min. verter en una olla y cocinar a fuego medio por 10 min. licuar la albahaca y el aceite por 3 min. pasar por un colador y colocar en un recipiente. Servir la sopa con un chorrito de aceite de albahaca y pan tostado.