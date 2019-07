Galilea Montijo y Andrea Legarreta protagonizan nuevo escándalo en Televisa

View this post on Instagram

Las conductoras estelares de la emisión matutina de Televisa, “Hoy”, cuentan con un comedor privado, en donde #GalileaMontijo y #AndreaLegarreta se reservan el derecho de admisión y son las únicas que deciden quiénes pueden o no acceder. De acuerdo con el periodista #AlexKaffie, en su columna para El Heraldo, ni la hija de la productora de Hoy, Andrea Escalona, se salva del derecho de admisión de sus famosas compañeras. Según Kaffie, Escalona ya no es bienvenida en el exclusivo comedor: “Me entero de que Andrea Escalona ha dejado de ser bienvenida en el comedor donde las conductoras titulares de HOY toman sus sagrados alimentos. Escalona ya no desayuna en el comedor donde Andrea Legarreta y Galilea Montijo se reservan el derecho de admisión y deciden quién accede o no”. ¿Será cierto este rumor? De ser cierto, ¿por qué Gali y Andrea le han negado la entrada a Escalona?