Lili Estefan y Raúl de Molina de ‘El Gordo y La Flaca’ siguen hablando de los Rivera y los fans explotan

Después del escándalo en la boda de Chiquis Rivera el programa de Univision continúa hablando de la familia

Después del gran escándalo que sucedió en la boda de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez con uno de los reporteros de “El Gordo y La Flaca“, la familia Rivera le tiró fuerte al programa de Univision. Tanto Juan Rivera como Rosie Rivera culparon al show presentado por Lili Estefan y Raúl de Molina de filtrar la invitación del evento así como de causar la trifulca.

Fue el 2 de julio cuando el espacio de espectáculos decidió censurar a la hermana de Jenni Rivera ya que ella así lo pidió. El público recibió la noticia a lo grande ya que sienten que la famosa y talentosa era “La Diva de la Banda”, no sus familiares. Pero el veto parece ser que solo era para Rosie porque se ha seguido hablando de la familia y esto ha hecho a varios televidentes enojar y expresarlo así en Instagram.

“Bellos, por favor no hablen de los Rivera”, un usuario comentó. “Por favor no hablar de los Rivera y respetar el tiempo de Jomari Goyso”, otro televidente agregó. “Ya no hablen de esa bola de nacos buscando publicidad que su madre se ganó con respeto y no con escándalos. Jenni Rivera fue mi ídolo y se ganó el respeto y estos nacos como la Chiquis y el Juan son una basura”, otro fan del programa escribió. “Por favor no gasten su tiempo en hablar de los Rivera, no vale la pena”, otro seguidor comentó. “Siguen con la Chiquis, esa que ni canta ni nada, a este programa le gusta la vaina”, también se pudo leer entre los comentarios.