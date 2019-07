Fuertes burlas y críticas contra Rosie Rivera y a favor de Raúl de Molina tras veto de ‘El Gordo y La Flaca’

Muchos aplaudieron el veto de los Rivera del programa de Univision

Después del zafarrancho en la boda de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez en donde un reportero de “El Gordo y La Flaca” resultó agredido, Rosie Rivera fue vetada del programa de Univision. Tras el feo incidente la hermana de Jenni Rivera dijo que estaría feliz si jamás apareciera en el show de espectáculos por lo que le concedieron sus deseos.

En un cómico segmento, los productores de “El Gordo y La Flaca” editaron una pieza en donde aparece el rostro de Rosie difuminado para que así no aparezca en las pantallas. También decretaron que el 2 de julio sería duelo nacional en el programa ya que ese día dejó de aparecer.

Los comentarios en Instagram fueron en su mayoría para el programa de Raúl de Molina.

“Ustedes son los mejores, me han hecho el día. Quería que la vetaran, no se diga más”, escribió una fan del programa de Univision. “Dios mío, la mejor noticia del año, que boda ni que nada. Mejor dejen a un lado la familia Rivera y pum, el programa más chingón”, otro usuario agregó.

El reportero Gustavo Adolfo Infante y la actriz Yolanda Andrade aplaudieron la decisión.

“Pues dijeron que no necesitaban a los medios, yo digo que jamás se vuelva a hablar de la familia Rivera por problemáticos y malagradecidos”, otro televidente comentó. “Está muy bien que ya no le den publicidad a esa familia. Como quiera, nunca me han caído bien”, otro admirador añadió. “Por favor Raúl, no más noticias de esa familia”, otro fan dijo. “Viva el Gordo y La Flaca”, también se pudo leer entre los comentarios.

“Realmente nunca debió salir [Rosie] en tv, no tiene ni un talento, no canta y ni baila. Se le han abierto las puertas por ser hermana de Jenni, nunca le he conocido ningún talento porque ni como pastora la hace… bueno, como pastora alemana sí, ladra y ladra”, fue uno de los comentarios más agresivos contra Rosie.