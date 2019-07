Los 5 mejores momentos para comprar casi cualquier cosa a un mejor precio

Esta estrategia podría ayudarte a adquirir productos incluso por debajo del precio de mercado

Hay un buen momento de hacer cada cosa, y el ir de compras no es la excepción. Y es que siempre hay un día, época o momento en que ciertos productos bajan de precio o están de promoción.

Por eso, a continuación, te compartimos algunas reglas generales que te ayudarán a aprovechar esos tiempos en que las tiendas te dan las cosas más baratas.

Los jueves

Ir a una tienda un día jueves por la tarde o por la noche podría ser muy conveniente para tu bolsillo. En este día es cuando las tiendas suelen dar buenos descuentos. Esto lo hacen para ir generando más tráfico a la tienda, pues saben que el fin de semana es cuando más gente va, según explicó la experta en mercadotecnia, Kristen Regine.

Fines de semana con días de asueto

Las tiendas también suelen poner buena ofertas los fines de semana donde hay días festivos, especialmente en artículo caros, como los coches.

Por eso, si sabes que se aproxima un fin de semana de tres días, lo mejor es que te lances a las tiendas a cazar ofertas, porque seguramente habrá muchas.

Eventos de liquidación

Para poder traer productos nuevos, las tiendas deben deshacerse de las cosas viejas. Por ejemplo, los muebles se reabastecen dos veces al año, generalmente en febrero y en agosto. Esto significa que podrías ver grandes ofertas en tiendas de muebles en enero y julio.

Muchas veces, los vendedores dan los productos incluso por debajo del costo, ya que esperan ganar más dinero con la nueva mercancía.

Por eso, siempre busca las ventas de liquidación. Podrías encontrar muy buenas cosas a precios ridículos ahí.

Misma época del año pasado

Una manera muy fácil de saber cuándo una tienda tendrá grandes ofertas, es averiguando en qué fechas pusieron promociones el año pasado.

Por ejemplo, Sephora suele tener grandes promociones en productos de maquillaje durante el mes de mayo, y Amazon celebra su gran venta Prime Day cada mes de julio.

Por eso, podrías preguntarle a un empleado de cualquier tienda sobre las promociones que han tenido en el pasado o las que habrá en el futuro.

Cuando las apps te digan

Puedes hacer uso de la tecnología para saber cuándo es el mejor momento para comprar algo. Puedes realizar un seguimiento de ofertas y promociones con apps como Shop It To Me y Krazy Coupon Lady, que te notifican cuando los precios de diversos artículos bajan.

