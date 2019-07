Más de 23 gobernadores se oponen a la controversial ley de eficiencia de combustible de Donald Trump

Trump quiere reducir la eficiencia de combustible a 36 millas por galón

Los gobernadores de 22 estados, y Puerto Rico, se han unido a los esfuerzos de California para impedir que la administración de Donald Trump reduzca los estándares de eficiencia de combustible en vehículos americanos.

“Nosotros, los 24 gobernadores abajo firmantes – una coalición bipartidista que representa el 52% de la población de los Estados Unidos y el 57% de la economía – se unen para pedir un fuerte estándar nacional de automóviles limpios y apoyo a preservar la autoridad estatal para proteger a nuestros residentes de contaminación vehicular”, dicta el compromiso escrito titulado como “La promesa de coche limpio de la nación”.

Los estándares que Trump quiere cambiar son aquellos conocidos como Corporate Average Fuel Economy (CAFE) los cuales sirven para mejorar la economía de combustible promedio de los automóviles y camionetas producidos para la venta en los Estados Unidos.

En el 2009, el ex-presidente de los Estados Unidos Barack Obama propuso un cambio a estas regulaciones, pero con la intención de volverlas más estrictas, y así reducir así las emisiones de carbono que contribuyen al empeoramiento del Calentamiento Global.

Obama propuso una meta de eficiencia de combustible de 54.5 millas por galón de gasolina en todos los autos americanos para el 2025. Sin embargo, Trump quiere reducir esta meta a 36 millas por galón, causando que los vehículos produzcan más emisiones en los siguientes seis años.

El argumento de la administración de Trump sugiere que si se demanda más eficiencia de combustible, los precios de los autos incrementarán y los autos clásicos dejarán de circular, aunque algunos expertos niegan dicha premisa.

Se espera que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA) entreguen un dictamen final en las regulaciones a eficiencia de combustible por millaje en las siguientes semanas.

Además de California y Puerto Ricos, los estados de Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Montana, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin se unieron al compromiso.

