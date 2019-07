No olvides estas vacunas cuando viajes

Si estás planificando un viaje de verano al extranjero, puedes estar preocupado por la reserva de los pasajes aéreos y por encontrar alojamiento; sin embargo, ciertos destinos requieren un paso adicional de planificación: las vacunas para el viaje.

Puedes sentirte tentado a omitir la visita adicional al médico, pero no lo hagas. El año pasado se registró una cifra sin precedentes de casos de sarampión en Europa y esta enfermedad tan contagiosa continúa propagándose en todo el continente. La fiebre amarilla sigue siendo una preocupación importante en Sudamérica y la hepatitis A tiene a los médicos en todas partes, incluso en los Estados Unidos, en alerta.

Puedes protegerte de estas 3 enfermedades (y más) si recibes tus vacunas a tiempo. A continuación, encontrarás un resumen de las vacunas para viajes recomendadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Sarampión

Según los CDC, la mayoría de los casos de sarampión en los Estados Unidos se deben a viajes internacionales: cuando los estadounidenses no vacunados se infectan durante las visitas a otros países, luego llevan la enfermedad a casa.

El sarampión, una de las enfermedades infecciosas más contagiosas, se transmite a través de la tos o el estornudo de una persona infectada. Los síntomas incluyen erupción cutánea, fiebre alta, tos, secreción nasal, y ojos llorosos y enrojecidos. En casos raros, la enfermedad puede causar inflamación cerebral y ser mortal.

Los brotes de sarampión se han vuelto cada vez más comunes en los últimos años, en los Estados Unidos y en otros países. Europa es especialmente preocupante para los viajeros: Como señalan los investigadores de los CDC en un nuevo informe publicado en la revista Pediatrics, Europa registró un número récord de casos, más de 41,000, incluidas 37 muertes, entre enero y junio de 2018.

Y debido a que el destino turístico es muy popular, por lo general, la gente no cree que conlleve riesgos significativos de enfermedades infecciosas y es probable que no consideren la necesidad de las vacunas preventivas.

Según el informe de Pediatrics, Ucrania reportó el mayor número de casos, pero Francia, Georgia, Grecia, Italia, Serbia y la Federación de Rusia también tuvieron un alto número de casos.

Aproximadamente el 92% de los niños estadounidenses están inoculados contra el sarampión antes de alcanzar los 3 años de edad; sin embargo, eso todavía deja a una gran parte de la población sin vacunarse.

De hecho, un estudio realizado por investigadores del Hospital General de Massachusetts en Boston publicado en el 2017 en la revista Annals of Internal Medicine encontró que más de la mitad de los viajeros de los Estados Unidos que son elegibles para la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR), no la están recibiendo antes de salir del país.

Los CDC aconsejan a cualquier persona que no esté protegida contra el sarampión, ya sea a través de la vacunación o por una infección previa, que se vacune antes de viajar a cualquier lugar en el extranjero.

Debes consultar a tu médico al menos entre 4 a 6 semanas antes de iniciar tu viaje. Esto se debe a que puede tomar mucho tiempo terminar un ciclo completo de la vacuna y darle tiempo a tu cuerpo para desarrollar inmunidad en respuesta a la vacuna. Consulta las recomendaciones de los CDC para viajeros de diferentes edades aquí y el reportaje de Consumer Reports sobre cuándo se justifica la dosis de refuerzo de la vacuna contra el sarampión aquí.

Otras vacunas de rutina

Antes de cualquier viaje internacional, debes asegurarte de estar al día con todas tus vacunas de rutina, no solo contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR), sino también contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTP), la varicela, la poliomielitis y tu vacuna anual contra la influenza.

Algunas de estas enfermedades son muy poco frecuentes en los Estados Unidos, gracias a la buena cobertura de la vacunación de los niños aquí. Pero los CDC dicen que estas mismas enfermedades pueden ser mucho más frecuentes en otros países, incluidas las áreas en las que normalmente no te preocuparías por enfermedades relacionadas con los viajes. Estar al día con tus vacunas de rutina te dará la mejor protección contra estas enfermedades.

Fiebre amarilla

La fiebre amarilla se transmite por el mosquito Aedes aegypti (el mismo que transmite Zika, el dengue y la chikungunya). Aunque el virus fue erradicado de gran parte del mundo a mediados del siglo XX, ha resurgido en los últimos años en partes de África y Sudamérica, incluyendo, más recientemente Brasil.

Brasil ha estado sufriendo un brote de fiebre amarilla, que es uno de los más grandes que el mundo ha visto en décadas.

“Desde principios de 2018, una cantidad de personas no vacunadas que viajaron a Brasil contrajeron la fiebre amarilla”, señalan los CDC. “Y varios han muerto”.

Según los CDC, la vacuna que normalmente se usa para prevenir el virus de la fiebre amarilla, conocida como YF-Vax actualmente no está disponible debido a retrasos en la producción. Para cubrir la escasez, los CDC y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) han recurrido a una vacuna diferente contra la fiebre amarilla conocida como Stamaril.

Esta otra vacuna ya está aprobada en más de 70 países del mundo y se cree que es tan segura y efectiva como la vacuna YF-Vax. Ha sido aprobada por la FDA bajo un programa especial, pero su disponibilidad en los Estados Unidos es limitada.

Si vas a viajar a un país donde se está propagando la fiebre amarilla o uno que requiera que todos los visitantes se vacunen contra la fiebre amarilla, asegúrate de planificar con anticipación. A diferencia de otras vacunas para viajes, la vacuna contra la fiebre amarilla está disponible solo en clínicas especialmente designadas. Debido a la escasez, habrá menos clínicas de vacunación de lo habitual.

Definitivamente no quieres omitir esta vacuna. La fiebre amarilla es una enfermedad grave. Los CDC estiman que puede ser mortal en 15 a 20% de los casos. Averigua dónde está la clínica más cercana (puedes buscar en línea aquí) y asegúrate de que estimes suficiente tiempo para ir a vacunarte.

También debes asegurarte de aplicarte bastante repelente de insectos, el cual puede ayudar a protegerte de los mosquitos que transmiten la fiebre amarilla, el Zika y otras enfermedades.

Hepatitis A y B

La hepatitis A es un virus que causa enfermedad hepática. Se propaga a través de alimentos contaminados y por contacto físico con una persona infectada, especialmente si esa persona no se lava las manos correctamente después de usar el baño. Es frecuente entre las personas que viajan a países en desarrollo, particularmente aquellos que visitan áreas rurales, aunque también se puede propagar en alojamientos turísticos más modernos.

La vacuna para prevenir este virus es administrada en 2 dosis, con 6 meses de diferencia y es 100% efectiva, según los CDC.

La hepatitis B es un virus diferente, pero relacionado que pasa a través de la sangre, el semen y otros fluidos corporales. Puede desaparecer justo después de unas pocas semanas o puede durar toda la vida, lo que podría causar una enfermedad hepática y cáncer.

Este virus está presente en casi todas las partes del mundo, pero es más común en Asia, África, Sudamérica y el Caribe. Los casos relacionados a los viajes generalmente son poco frecuentes, pero pueden ser el resultado de relaciones sexuales sin protección, uso de drogas por vía intravenosa y transfusiones de sangre.

La vacuna contra la hepatitis B es más de un 90% eficaz. Por lo general, se administra en 3 dosis por 6 meses, pero pídele a tu médico una programación acelerada si tus planes de viaje lo requieren.

Tifoidea

La fiebre tifoidea es una enfermedad grave causada por la bacteria salmonela typhi y se transmite a través de alimentos y agua contaminados. En contadas ocasiones, puede ser mortal. La fiebre tifoidea es muy poco frecuente en países desarrollados como los Estados Unidos, pero es común en la mayoría del resto del mundo, especialmente en el sur de Asia. En los Estados Unidos se presentan alrededor de 300 casos de fiebre tifoidea por año relacionados con viajes.

La vacuna contra la fiebre tifoidea está disponible como una pastilla y en una presentación inyectable. La pastilla contiene bacterias vivas, pero debilitadas y se administra en 4 dosis: Se toma una cápsula cada 2 días durante una semana. El inyectable contiene bacterias muertas y se administra en una dosis. Recibe la vacuna inyectable al menos 2 semanas antes de viajar y termina de tomar la vacuna oral al menos 10 días antes.

Los CDC reconocen que la vacuna contra la fiebre tifoidea en cualquiera de sus formas solo es eficaz de un 50 a un 80% aproximadamente. Aún debes recibirla antes de viajar a una región endémica. Sin embargo, también debes tomar precauciones básicas con los alimentos que comes mientras viajas, por ejemplo, tomando solamente agua embotellada en lugares donde el agua del grifo es cuestionable.

Rabia

La rabia es una enfermedad causada por un virus que se propaga a través de la saliva de los animales infectados. Las fuentes más comunes de infección humana son a través de las lamidas, mordeduras y rasguños de perros infectados. Pero también se sabe que los murciélagos, zorros, mapaches y mangostas transmiten la enfermedad a los humanos. La prevención de esta enfermedad es especialmente importante porque una vez que se contrae, casi siempre es mortal.

La rabia se encuentra en todo el mundo, excepto en la Antártida. En la mayoría de los países desarrollados, incluyendo los Estados Unidos, el riesgo de infección humana es bajo porque el virus es poco frecuente en los animales domésticos. Pero en gran parte de África, Asia y América Latina, la rabia en los perros sigue siendo un problema.

Si viajas a un país donde el virus prevalece en los perros o si tu itinerario te pondrá en contacto con animales salvajes como los murciélagos y otros carnívoros. Debes considerar vacunarte contra la rabia antes de viajar. Se administra en tres dosis durante tres semanas.

Es importante tener en cuenta que, incluso si has recibido las vacunas contra la rabia, debes buscar tratamiento médico de inmediato si un animal te muerde o te araña durante tu viaje. No se puede ser demasiado precavido cuando se trata de prevenir la rabia.

