Guía para que los graduados universitarios manejen bien su dinero

¡Felicitaciones! Tu estudiante ha conseguido completar 2, 4 o más años de universidad y finalmente está listo para integrarse al mundo laboral. Sin duda ha aprendido mucho en el camino. Pero terminar la universidad plantea una serie de desafíos completamente nuevos, y uno de los más importantes es el financiero.

Si todavía estás buscando un regalo de graduación, es posible que desees echar un vistazo a nuestros “Regalos de dinero inteligente para graduados universitarios” para obtener ideas que ayuden al beneficiario a obtener una buena base financiera.

Pero el conocimiento puede ser el mejor regalo de todos. Lo que sigue es un consejo financiero de CR que puedes transmitirle a un nuevo graduado. Ya sea que se trate de pagar préstamos estudiantiles, comprar el primer automóvil o investigar los beneficios laborales, estamos aquí para ayudarte a ti y a tu hijo con estos artículos informativos.

Asesoramiento financiero para los nuevos graduados

Saldar la deuda del estudiante

Es probable que tu hijo se enfrente a una gran deuda estudiantil. De acuerdo con un informe del Institute for College Access & Success, alrededor de dos tercios de los estudiantes que se gradúan de una universidad de 4 años tienen préstamos que pagar y, en promedio, solicitaron préstamos por casi $30,000. Eso puede ser especialmente desalentador para aquellos que aún están buscando trabajo.

He aquí buenas noticias para ambos. Millones de graduados califican para programas de condonación de la deuda del préstamo. Pero muchos no los aprovechan. Asegúrate de enviarle a tu graduado la guía de CR para la cancelación de los préstamos estudiantiles que incluye información importante acerca de los más de 100 programas que pagan parte o la totalidad de los préstamos de los ex alumnos.

E incluso si tu graduado no califica para la condonación de la deuda del préstamo, el plan correcto para pagar los préstamos puede hacer una gran diferencia. Ve las opciones en “Cómo elegir un plan de pago de préstamos estudiantiles” para encontrar uno que se ajuste a las necesidades de tu hijo.

Cómo desarrollar una gran calificación crediticia

Es probable que tu graduado aún no haya tenido el tiempo o el poder de compra para desarrollar un historial de crédito sólido. Puedes ayudarlo a empezar con el pie derecho.

Una buena calificación crediticia puede significar que tu hijo obtenga mejores tasas en préstamos para automóviles y tarjetas de crédito. Tener una calificación crediticia mala puede contar en su contra con posibles empleadores que realicen una verificación de antecedentes. Así que asegúrate de mostrarle a tu graduado cómo los graduados universitarios pueden aumentar su crédito.

Saber exactamente qué rangos alcanzar, como explicamos en “¿Qué es un buen puntaje de crédito?” es beneficioso para tu graduado. Además, es importante que cada nuevo graduado universitario se sienta cómodo con el formato de calificación crediticia que CR detalla en “Cómo leer tu informe de crédito” y saber cómo corregir cualquier error.

Cómo obtener una tarjeta de crédito

Parte de la construcción de un buen crédito es tener una buena tarjeta de crédito. Puedes ayudar a tu hijo a elegir una después de leer “Las mejores maneras de ayudar a tu hijo a crear crédito“. También puedes ayudarle a encontrar la tarjeta más adecuada con la guía de CR para compras con tarjeta de crédito o utiliza nuestra guía de compras con tarjeta de recompensas para encontrar tarjetas con beneficios adicionales.

Elegir una cuenta bancaria

Todos necesitan una cuenta bancaria, pero no todas son iguales. Los bancos en línea, por ejemplo, suelen ofrecer tasas de interés más altas que las instituciones físicas, pero es posible que no ofrezcan el mismo servicio al cliente.

Puede ser difícil encontrar bancos que ofrezcan un crecimiento decente del ahorro. Ayuda a tu graduado a encontrar una buena opción con estos lugares para poner tu dinero en efectivo.

Ahorrar para la jubilación

Nunca es demasiado temprano para comenzar a ahorrar dinero para la jubilación. Comenzar joven permite a un consumidor acumular mucho más con el tiempo. Es probable que a tu graduado le ofrezcan un plan 401(k) con su primer trabajo, y típicamente contribuciones equivalentes, que son básicamente dinero gratis.

Contribuir a un fondo de jubilación con una fecha objetivo es una manera simple e inteligente de comenzar. Comparte “Cómo elegir el fondo de jubilación correcto con fecha objetivo” de CR para ayudar a tu graduado a elegir el fondo adecuado. Pero si el empleador de tu hijo no ofrece este beneficio de jubilación, lee “Cómo ahorrar para la jubilación cuando no tienes un plan 401 (k)“.

Investigar acerca del seguro de salud

Los hijos pueden permanecer en el seguro médico de sus padres hasta los 26 años. Pero si tu graduado ya tiene un trabajo, puede obtener un seguro médico a través de su empleador y aprender a lidiar con sus complejidades por primera vez. El video de CR “Cómo entender los costos del seguro médico” puede ayudar, al igual que los consejos en “6 formas en las que los trabajadores pueden ahorrar en salud en 2019“.

Comprar un automóvil

A fines de 2018, más de 7 millones de estadounidenses se retrasaron 30 días o más en los pagos del préstamo del auto. Evita que tu graduado engrose esas filas compartiendo “7 costosos conceptos erróneos acerca de los préstamos para autos“.

Y comparte la guía para comprar automóviles usados de CR para asegurarte de que el auto que compre tu graduado sea seguro y confiable.

