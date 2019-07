Jencarlos Canela explota y defiende cambio de look de ‘Betty en NY’ de Telemundo

"Como hay gente que habla mierda Dios mío"

La trama de “Betty en NY” llegó al punto en el cual la protagonista tiene su transformación exterior después de haber sufrido la vil traición de su amado Armando. En el capítulo de esta semana Elyfer Torres lució un nuevo look dentro de la telenovela de Telemundo y las reacciones han sido divididas.

Muchos han atacado el cambio de Betty porque no lo sintieron tan drástico y ante los crueles insultos el actor Jencarlos Canela salió en defensa de la producción.

“Estoy en un avión aburrido y me dio por leer algunos de estos comentarios”, escribió el cantante en una publicación de People en español en Instagram sobre la transformación de Betty.

“Como hay gente que habla mierda Dios mío“, continuó. “El punto de esta historia es que ‘la fea’ y ‘la linda’ son la misma persona. ‘EL CAMBIO’ verdadero es que empezó a amarse ella misma y a creer en ella. A mí me parece genial que el cambio no haya sido tan radical porque no es realista. La verdad es que los feos son los que comunican su opinión con insultos y los que más necesitan encontrarse y tener amor propio. A esos ni con un cambio de look los arreglas“.