Conoce la multa que tendrían que pagar Alfredo Adame o Carlos Trejo si cancelan su pelea

Alfredo Adame considera aplazar la pelea debido a la herida que le ocasionó Carlos Trejo durante la conferencia de prensa en la que presentaron la pelea

La pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo debe realizarse a como dé lugar, de lo contrario el que incumpla con lo pactado tendría que pagar 1 millón 500 mil pesos (80 mil dólares) de multa.

El tema de la sanción monetaria comenzó sonar luego de que Alfredo Adame considerara que la pelea no podría realizarse el 2 agosto próximo, tal como se acordó en días recientes, pues la herida que le provocó el botellazo que le dio el cazafantasmas le impediría combatir.

“La pelea sigue en curso, se llevará acabo, misma fecha y misma hora. Hay un contrato perfectamente establecido que dice que nos tenemos que presentar, así estemos cortados, enfermos o lo que sea, a ese lugar a esa hora, y yo voy a estar en tiempo y forma arriba del ring esperándolo. Millón y medio al que no acuda a la pelea, es la amonestación”, aseguró el investigador paranormal.

Por su parte, Alfredo Adame asegura que la pelea no se cancelaría, únicamente se pospondría. En cuanto a la cláusula de incumplimiento, el conductor explicó que el no tendría que pagarla, pues ya demandó a Trejo y lo señaló como el único culpable de que no pudiera presentarse al combate de artes marciales mixtas que sostendrían en menos de un mes.

“Si se llega a cancelar el enfrentamiento es porque él ocasionó un problema. Él tendría que pagarlo, yo lo tengo bien agarrado de los huevos. Esta demanda es por lesiones calificadas, ataque, agresión por alevosía y ventaja”, indicó Adame, quien además informó que la herida que le provocó Trejo requirió de cinco puntadas internas y cuatro externas.

