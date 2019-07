Esquina migratoria: ¿Una persona sin ser abogado puede pedir sus archivos FOIA, dónde y cómo? 

El Abogado de inmigración Alex Gálvez responde a sus dudas.

Pregunta

¿Una persona sin ser abogado puede pedir sus archivos FOIA, dónde y cómo?

Respuesta

La respuesta es sí. Una persona, sin ser abogado, tiene todo el derecho de pedir una copia de su archivo a USCIS. El pedido de los documentos se puede pedir sin razón, ya que es su derecho y su propiedad. Generalmente, las personas piden su FOIA porque perdieron las aprobaciones y quieren saber la información que se utilizó en las aplicaciones para no contradecirse posteriormente; buscan conseguir copias de la evidencia que se usó para someter la aplicación, o quieren saber si la solicitud fue aprobada o negada y por qué.

Es importante saber la importancia de no contradecir información que se ha entregado a migración en un proceso anterior, aunque haya sido aprobado o negado. Yo siempre he dicho que mucha de la información que ya se ha puesto en un trámite anterior es como encender luces rojas: Cuando la luz se prende ya no se puede regresar atrás. La información sobre cómo, cuándo y cuántas veces entraron a los EEUU no se puede cambiar posteriormente sin exponerse a castigos migratorios.

Recuerden que existen muchos tipos de FOIAs. Si necesitan una copia de sus trámites migratorios el pedido apropiado es el NRC (National Récords Center) FOIA. Para no perder tiempo porque el pedido dura 4 a 6 meses, los abogados recomiendan pedir ambos NRC FOIAs del peticionario y del beneficiario. En la mayoría de veces el gobierno no incluye información de las aplicaciones en la FOIA del beneficiario porque el dueño del trámite le pertenece al peticionario. Es por eso que sugerimos que se haga el pedido de ambos documentos para ser eficaz.

El formulario para pedir el NRC FOIA es la forma G-639 (se puede bajar en www.uscis.gov). Recomiendo llenar dos formularios para un pedido del archivo. Un formulario debería de tener la información del peticionario y el otro con la información del beneficiario.

Advertencia

Estas respuestas no se deben tomar como una asesoría legal para ningún individuo, caso o situación particular. La situación expuesta en una pregunta no revela todo el historial migratorio de una persona. Debido a la complejidad de la ley migratoria, se recomienda consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado por el gobierno federal para recibir asesoría legal individualizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio.