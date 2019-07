‘HH’ reveló porque no fue a la Copa Oro

¿Debe estar el Tri para cuándo él quiera jugar, o representar a tu país debe ser más importante?

El mediocampista de la selección mexicana, Héctor Herrera, y ahora flamante refuerzo del Atlético de Madrid reveló que prefirió dedicarse a prepararse físicamente y estar apto para ser elegido por el Atlético de Madrid que asistir a las Copa Oro con el Tri.

En entrevista para AS, ‘HH’ dijo que “quería estar en un grande, un histórico. Ha sido el club que más me ha gustado y que, hablando futbolísticamente, porque mi decisión es futbolística, me hizo decidir dejar el Porto”.

“No fui a la selección (mexicana) para poder prepararme. Creía que en este momento lo mejor para mí, mi carrera, mi familia, era prepararme para el nuevo reto”, Héctor Herrera

La estrategia le funcionó porque el pasado 3 de julio, el mexicano firmó un contrato con el cuadro colchonero para jugar durante las próximas tres temporadas.

¿Herrera debe volver a ser convocado?

Ahora que el futbolista habló claramente sobre sus razones para negarse a ser convocado por el ‘Tata’ Martino para la justa de Concacaf, la pregunta que se abre sobre si debe volver a se convocado.

No, nos equivoquemos, su razón de priorizar su carrera individual por encima de su selección es completamente valida, sin embargo, la pregunta es ¿debe estar el Tri para cuándo él quiera jugar, o representar a tu país debe ser más importante?