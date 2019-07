Ocasio-Cortez le propina fuerte derechazo a Trump

La representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez arremetió fuertemente contra el presidente Donald Trump tras su indiscrimiando ataque contra ella y un grupo de congresistas demócratas.

Ocasio-Cortez fustigó este lunes a Trump por usar el “lenguaje de los supremacistas blancos” al decirle a las representantes demócratas que deberían “regresar” a los países de los que proceden.

“Es importante tener en cuenta que las palabras del Presidente [ayer], que le dicen a cuatro congresistas estadounidenses de color ‘regresen a su propio país’, es un lenguaje distintivo de los supremacistas blancos”, tuiteó Ocasio-Cortez, una de las cuatro legisladores de primer año a quien los comentarios Aparentemente fueron dirigidos.

“Trump se siente cómodo llevando al Partido Republicano al racismo absoluto, y eso debería preocupar a todos los estadounidenses”.

It’s important to note that the President’s words yday, telling four American Congresswomen of color “go back to your own country,” is hallmark language of white supremacists.

Trump feels comfortable leading the GOP into outright racism, and that should concern all Americans.

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) July 15, 2019