¿Qué ejercicios funcionan para aliviar el dolor en la ciática?

Este es uno de los dolores más frecuentes

El dolor en la ciática consiste en una serie de síntomas que se presentan en el área de los glúteos y la parte superior de las piernas, así como en la espalda baja.

Además de dolor, también se presentan otros síntomas, como adormecimiento u hormigueo en estas zonas. Lo que indica que existen problemas, y es necesario prevenirlos para evitar que pase a mayores.

Ejercicios para aliviar el dolor

Existe una serie de ejercicios para tratar la ciática, y así reducir el dolor de manera significativa. Además, te ayudará a mantenerte en forma, ya que la mayoría de estos ejercicios se pueden realizar en casa.

Estiramiento de piernas

Debes estar acostado boca arriba, con las rodillas flexionadas. A continuación, levanta tu pierna derecha, y el tobillo de esta pierna ponlo en la parte de atrás del muslo izquierdo. Haz presión hacia tu cuerpo y no levantes la cabeza durante el ejercicio.

Este debe durar por lo menos 30 segundos. Luego, debes repetir la misma operación con tu pierna izquierda, y repetir el mismo ejercicio por lo menos 3 veces en cada pierna.

Sentado en una silla

Debes estar sentado en una silla para este ejercicio. Ahora bien, una vez sentado, debes poner el tobillo derecho sobre la rodilla izquierda. Inclina el cuerpo levemente hacia adelante, con la espalda siempre recta.

No te vayas a encorvar. Ahora, esta posición la debes mantener mientras respiras 10 veces. Debes hacer una serie de 5 repeticiones por cada pierna, eso sí, con mucho cuidado en la inclinación.

Estiramiento

El estiramiento es esencial para evitar dolores y enfermedades en la espalda o cualquier parte del cuerpo. Para ello, en una superficie un poco elevada debes poner uno de tus pies. Procura mantener la pierna recta, así como los dedos.

Ahora, estírate hacia la pierna de forma suave, y trata de tocar los dedos de tus pies. Si no puedes, por lo menos trata de aproximarte lo más que puedas. No te vayas a forzar y no levantes el muslo de la pierna elevada.

No te vayas a forzar demasiado. Por eso, cuando sientas resistencia en el muslo, debes detenerte. Realiza una serie de tres repeticiones en cada pierna. Cada una debe durar por lo menos 30 segundos.

Estos son algunos de los ejercicios que puedes realizar para calmar el dolor de la ciática. Además, procura asumir una posición correcta a la hora de sentarte, evita cargar objetos muy pesados y no pases mucho tiempo sentado para prevenir este dolor.