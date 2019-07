Trump asegura que sólo deporta a los criminales y que no separa a las familias: los datos dicen otra cosa

Las cifras oficiales vuelven a dejar en ridículo al presidente Trump

Ya comenzaron las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) contra inmigrantes indocumentados, en particular contra quienes han sido condenados de algún crimen, aunque no a la escala anunciada por el presidente Donald Trump.

Estos son los datos de porqué las familias son las más vulnerables a las redadas masivas, la verdadera capacidad de deportación de ICE y la clase de delitos que cometen los inmigrantes que son deportados.

LAS CIFRAS DE LAS REDADAS DE ICE

De acuerdo con estadísticas de ICE del 2018, en Estados Unidos hay 565.892 inmigrantes que no han cumplido con sus órdenes finales de deportación.

Oficiales del Departamento de Seguridad Nacional confirmaron a NBC News que las redadas se concentrarían en diez ciudades: Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami, Nueva Orleans, Nueva York y San Francisco, donde también se concentra la mayor población de inmigrantes con estatus ilegal.

FAMILIAS VULNERABLES

Las más afectadas por las redadas planeadas podrían ser las casi 9.000 familias que no acudieron a sus citas en las Cortes de Inmigración porque no contaban con representación legal.

Ante el Senado, el secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, aseguró que el 90% de las órdenes de deportaciones contra familias se emitieron in absentia, es decir, porque no acudieron a su cita en la Corte de Inmigración.

Un informe de la Universidad de Syracuse indica que la mayoría de las familias acuden a sus audiencias ante la corte, excepto en los casos de aquellas que no contaron con representación legal.

El informe advierte que no todas las familias reciben las notificaciones para acudir a su cita o las reciben en inglés, un idioma que no entienden. Al llegar por primera vez a Estados Unidos las familias no tienen una dirección definitiva para recibir las notificaciones, mientras que en algunos casos las direcciones o códigos postales tienen errores.

En el 83% de los casos in absentia, ni siquiera puede establecerse si la audiencia ocurrió.

NO HAY FORMA DE DEPORTAR A MILLONES

A finales de junio, el presidente Donald Trump, aseguró en la red social Twitter que “(…) ICE empezará el proceso para remover a millones de inmigrantes ilegales que ilícitamente se hicieron camino hacía los Estados Unidos”.

En seis años, ICE aprehendió y deportó a un promedio de 91.000 inmigrantes por año. Aunque la cifra de deportaciones se incrementó el año pasado, no ha llegado a los niveles de 2014.

Tampoco cuenta con el personal ni infraestructura suficiente para llevar a cabo esa tarea. ICE cuenta con un estimado de 5.000 agentes de Patrulla Fronteriza y 52.000 camas (49.500 para adultos y 2.500 para familias), de acuerdo con su presupuesto para el año fiscal 2019.

ENFOCADO EN CRIMINALES

El viernes pasado, Trump aseguró que las redadas se concentrarían en criminales. Según las estadísticas más recientes de ICE, el 52% de los inmigrantes deportados en 2017 estaban vinculados con algún crimen.

De los inmigrantes condenados en 2017, el crimen más común estuvo relacionado con la inmigración ilegal, seguido por crímenes de drogas y multas de tránsito.

ICE contempla en total 40 delitos, incluyendo aquellos considerados violentos, como homicidio y abuso sexual. También figuran delitos contra la propiedad, como robo de vehículos, hurto, incendios intencionales y daños a propiedad privada.

