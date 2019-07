J Balvin responde hábilmente a un hater que lo criticó en Instagram

El cantante colombiano no se quedó callado

J Balvin no solo se toma el tiempo para agradecer a todos su seguidores por los buenos comentarios que recibe, ya sea por sus presentaciones, por su música o por cualquier situación que expone mediante las redes sociales, también se da tiempo para responder los comentarios negativos de los usuarios que no están de acuerdo con él.

J Balvin se ha tomado el tiempo para contestarle a un ‘hater’, quien le escribió en su cuenta de Instagram “Se ríen porque tienes fama y dinero, quédate pobre y verás como nadie te va a acompañar“.

El usuario escribió el mencionado comentario luego de que el famoso colombiano publicara una imagen en la que aparece muy feliz y sonriendo. “¡Familia que se ríe unida permanece unida! Taggea a tu gente con la que te ríes”, detalló en la imagen Balvin.

En esta ocasión, el intérprete de 34 años, no perdió oportunidad de poner en su lugar al cibernauta y le respondió: “Cuando no tenía me reía igual y tenía más gente a mi alrededor. Ahora soy más selectivo como por ejemplo ¡no tener seres como tú cerca! Tú teniendo o no teniendo, te sientes infeliz solo con el comentario“.

Recordemos que esta no es la primera vez que el intérprete de reggaetón responde a un usuario, pues el pasado mes de marzo le contestó a otra persona que lo criticó al expresarse en Twitter así de él: “Nunca entenderé como J Balvin está donde está”, a lo que el artista respondió de manera sutil pero muy acertada: “Porque mientras tú críticas, yo trabajo“.

Otras de las críticas que el artista ha recibido fue cuando publicó una imagen en donde aparecía con el rapero japonés Nigo. En la foto J Balvin porta un ostentoso collar, motivo por el que fue duramente criticado.

“Tanta gente pobre en el mundo y tú con esa cadena valiosa”, comentó un supuesto seguidor, y el cantante respondió, igualmente siendo muy diplomático: “Tanta gente enfocada trabajando por su sueño y tu pendiente del mío”, escribió el intérprete de ‘Ambiente’ al mensaje que le dejó ese usuario.