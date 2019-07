‘Tengo miedo que más tarde o mañana vengan por mí’

Narración de una mujer inmigrante que presenció cómo los agentes de inmigración llegaron a su casa, a su vehículo, y se llevaron a su acompañante

¡Alerta!

ICE está haciendo redadas ahorita.

Vivo en Loma Linda, California, en el condado de San Bernardino.

Están haciendo redadas aquí ahorita.

Saliendo de mi casa hoy a las 5:30 a.m., me detuvo ICE. Eran cinco autos. Estaban afuera del ‘parking’ de mi casa y vi a dos vehículos parados ahí; me pareció sospechoso pero prendí mi auto y esperé que el ‘gate del parking’ se abriera; cuando me di cuenta ya estaban esos autos atrás de mí y otros 2 o 3 [vehículos] más atrás.

Me puse nerviosa pero avance poco a poco para salir del estacionamiento e incorporarme a la calle, rumbo a mí trabajo, pero dando la vuelta; parecía que solo estaban esperaron que saliera a la avenida para prenderme las luces.

Me rodearon con sus autos como si me fuera a escapar, así que se colocaron de cierta manera para que ya no pudiera avanzar en el coche.

Los autos en los que andan son de civiles, o sea no parecen patrullas o vehículos del departamento de ICE.

Me preguntaron mí nombre y me pidieron que les diera mi licencia, me pidieron que no me bajará del auto o no pusiera ‘lock’ a los seguros de mi puerta. Que apagará el coche y que no subiera las ventanas; enseguida caminaron hacia mí repitiéndome que no subiera las ventanas y que les enseñará mi licencia.

Por lo nerviosa créanme que ya estaba casi dándoles mi licencia. Ya tenía mi cartera en mano para sacarla pero me acordé que no debo hablar y enseñar nada hasta que nos enseñen una orden firmada por un juez.

Así que les dije que primero me enseñaran la orden firmada por un juez donde apareciera mi nombre ahí. Me contestaron que si la tenían, pero que primero tenía que enseñarles mi licencia y me reúse.

Querían que bajara los vidrios y no lo hice, me repitieron que bajara los seguros de la puerta y tampoco lo hice; entonces me ordenaron que me bajara del auto y me reúse también.

Me pidieron mi nombre y les dije que la constitución de USA me protege y que usaba mi derecho a quedarme callada.

Así que se quedaron ahí, afuera del coche preguntando y ejerciendo presión para que hiciera y les contestará lo que ellos decían.

Mi acompañante en el auto se puso nervioso, les abrió la puerta del coche y se bajó; enseguida lo arrestaron.

Al ver que no accedía a lo que me pedían y preguntaban, los de ICE solo me dieron una tarjeta dónde me escribieron el número de caso de mi acompañante y me dijeron que a las 10:00 a.m., lo dejarían hacer una llamada.

Me acaba de llamar mi acompañante desde las oficinas del ICE en Rialto. Me pidió que fuera allá con él y que le llevara documentos legales de su país como el pasaporte.

Dijo que lo dejaron hablar por teléfono para que me dijera eso y le llevará sus documentos.

Pienso que es una trampa para que yo vaya ahí con ellos, pero no pienso ir.

Además, ¿para que ocupa ICE los papeles de él como su pasaporte?

Creó que es una trampa también.

Acabo de llamar a Chirla pero aún está cerrado.

¡Me urge conseguir asesoría legal!

Lo malo es que no tengo nada de dinero para un abogado y aparte no sé que más hacer.

Obviamente el departamento de migración sabe dónde vivo y tengo miedo que más tarde o mañana vengan por mí.

Esto es una pesadilla, tuve que avisar a mi trabajo que por un problema familiar no llegaría a tiempo, pero no puedo dejar de trabajar solo por el miedo que tengo ahora de salir.

Les aviso, ojalá que lo que me acaba de pasar los ponga en alerta.

Pasen la voz para que sepan que [los agentes de ICE] están en esta área ahorita. Por la Washington St. En Loma Linda, Grand Terrace y Colton.

¡Cuidado a todos!

Este mensaje fue mandado a través de un correo electrónico como a las 10 a.m.