Kanté el futbolista del que todos deberían aprender

El francés se ha ganado la admiración de todos gracias a su gran personalidad y humildad fuera de las canchas

N’Golo Kanté es uno de los mejores futbolistas del mundo hoy en día, su destreza y velocidad, así como su buena técnica y la entrega que pone han hecho de este jugador una pieza clave en todos los equipos en los que ha jugado.

Dio su salto a la fama mundial luego de ayudar a Francia a ganar la Copa del Mundo, donde fue un pilar importantísimo dentro de esta gran hazaña. Previo a Rusia 2018 el mediocampista había tenido ya dos años muy buenos con el equipo del Chelsea.

Pero todo esto no es de lo que más se habla, pues este futbolista llama la atención de todo el mundo gracias a su personalidad, pero sobre todo la humildad. Kanté no pierde el piso porque lo llaman ídolo, siempre recuerda de donde viene y el esfuerzo que le costó llegar hasta donde está ahora. Es por eso que siempre se da tiempo para saludar a sus fanáticos, nunca se niega a tomarse fotos o a viajar en metro o bicicleta como cualquier mortal.

El futbolista mejor pagado de Chelsea no gasta todo su dinero en autos, mejor prefiere compartirlo. “Nunca he sido un tipo que sueña con coches, nunca tuve uno y no me preocupaba, cuando llegué a Inglaterra compré mi primer auto y ese es el que ocupo, me gusta mucho” dijo Kanté en una entrevista.

Hasta la fecha el francés sigue conduciendo su Mini Cooper de hace 4 años, el cual incluso tiene un golpe bastante visible, pero para N’Golo eso no es una prioridad. Sin duda no hay mejor futbolista que el que siempre conserva los pies en la tierra, y hay varios por ahí que deberían aprender algunas cosas de este gran ser humano.