Podrás conectar tu cerebro directamente al celular, la nueva idea de Elon Musk

Para Elon Musk conectar el cerebro humano a un celular o una computadora será un gran paso para la civilización

Elon Musk, el magnate detrás de Tesla, reveló el pasado martes que su nuevo proyecto llevará la inteligencia artificial a otro nivel. Será capaz de conectar el cerebro humano con la tecnología.

Neuralink, su startup, realizará pruebas en humanos el próximo año para fusionar su actividad cerebral con la inteligencia artificial y, posiblemente, conseguir así tratar lesiones cerebrales.

Neuralink ha sido la startup súper secreta de Musk que se anunció en 2017. Poco se ha sabido en qué proyectos estaba trabajando la compañía hasta el anuncio del martes.

El equipo celebró un evento en San Francisco para reclutar talento en robótica, ingeniería de software y neurociencia. Fue ahí donde presentaron una versión anterior de un microchip con hebras tan finas como un cabello que se pueden implantar en el cerebro a través de una pequeña incisión. Este chip se usaría para tratar lesiones cerebrales y enfermedades que afectan directamente la función cerebral, como la enfermedad de Alzheimer.

El dispositivo funcionaría tomando una cantidad de “hilos” que contienen electrodos y se insertan en el cerebro, en lugares específicos donde recibirán señales eléctricas de las neuronas. El chip luego interpretaría los datos y los transmitiría a una cápsula, colocada detrás de la oreja como un audífono, que usaría Bluetooth para enviar esos datos a un celular u otro dispositivo inteligente que ejecute el software necesario.

El prototipo que se mostró contiene 1.024 electrodos de hilos, lo que equivale a 10 veces más adquisición de datos de lo que actualmente es posible con los dispositivos médicos actuales.

“Con una interfaz cerebro-máquina se podrán resolver dolencias cerebrales de todo tipo, ya sean por un accidente o congénitas, también cualquier tipo de trastorno de la columna vertebral se podrá resolver con un chip”, explicó Musk.

Pero todo esto, como Musk explicó, ocurrirá muy lentamente. No es como si Neuralink de repente tuviera un cordón neuronal y comenzara a tomar el control de los cerebros de las personas.

Todavía no está claro qué tan realista y cuánto tiempo tomará lograr esta invención milagrosa, pero con el historial de Musk no parece haber nada que no intente conseguir.