Otro mexicano que regresa del extranjero

Regresa al fútbol mexicano 🔙 A sus 32 años, Omar Arellano deja al Herediano de Costa Rica, club en el cuál fue campeón de Liga y de Concacaf, para convertirse en nuevo jugador de Querétaro. 👀 En 61 partidos jugados con el Herediano (4,325 minutos), el mexicano anotó 4 goles, dio 3 asistencias y recibió 21 tarjetas amarillas. #OmarArellano #PinaArellano #Queretaro #Herediano #LigaMX