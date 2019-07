3 errores que cometen los hombres al comprar ropa y relojes

Comprar el reloj y el traje adecuado requiere de ciertos conocimientos

Foto: The Lazy Artist Gallery / Pexels

Es muy común que una gran cantidad de varones no sepan cómo hacer buenas compras de ropa ni qué artículos deberían llevarse y cuáles no. Por eso, a continuación, te compartimos algunos de los errores más comunes que ellos cometen, de acuerdo con Harry Jarman, editor en jefe de la revista para caballeros The Gentleman’s Journal.

1–Usan trajes ajustados

Este tipo de trajes se usan cada vez menos. La mayoría se los pone por el corte italiano, pero hay muy pocas personas a las que realmente se les ve bien.

El consejo es que vayas a un lugar donde te puedan dan un traje con un buen corte. Hay muchos en donde no tienes gastar una gran suma por una prenda que te quede bien.

2–Compran ropa informal para usar en todos lados

Puede parecer de sentido común, pero a medida que en las empresas se vuelve más normal ir vestido de manera informal, ya hay pocos hombres que van a entrevistas vestidos de traje.

La recomendación es que, por lo menos, lleves un saco puesto, para que se note que haces el esfuerzo por verte bien.

3–Compran un reloj como inversión

La verdad es que nunca se debería comprar un reloj como inversión, sino realmente porque te gusta mucho. Si piensas gastar una pequeña fortuna en uno, la recomendación es llevarte uno de una marca clásica.

Algunas buenas opciones serían las siguientes:

–IWC: Portofino

–Jaeger LeCoultre: Reverso

–Panerai: Submersible

–Cartier: Tank

–Rolex: Submariner

Quédate con aquellas marcas que llevan muchos años en existencia.

–También te puede interesar: Bill Gates perdió su puesto como la segunda persona más rica del mundo