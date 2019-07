Sexy agente latina de “La Migra” #ICEBae le responde a los “haters”

Sus fotos sexys en redes sociales desataron la polémica

En la última semana la agente latina de la Patrulla Fronteriza Kiara Cervantes se ha vuelto una celebridad en las redes sociales, sin embargo no todo es positivo.

Cientos de usuarios han arremetido contra Cervantes, por su rol como latina en la política implementada por la Patrulla Fronteriza bajo el gobierno de Donald Trump, lo que ha obligado a que la agente devolviera con fuerza las críticas.

“Tu familia debe rechazar tu trabajo como el de cualquier latino que trabaje para ICE”, dice uno de los cientos de usuario que atacaron a Cervantes en las redes sociales.

“Creo que es muy grosero e ingenuo de tu parte decirlo”, tuiteó la agente. “No tienes idea de quiénes son mis padres y no tengo idea de lo que me ocupa diariamente en mi trabajo … antes de hablar sobre algo de lo que no sabes nada … NO. En cualquier caso, estoy bendecido y agradecido por la carrera que tengo”, le respondió al “hater”.

Cervantes, de 26 años, se identificó a sí misma el domingo en Twitter como la sensación de internet que fue tomada durante la reciente visita del vicepresidente Mike Pence a un centro de detención fronterizo.

La oficial, que se inscribió como demócrata en 2011, más tarde acudió a las redes sociales para decir que era un “honor” brindar seguridad a los visitantes, incluido el vicepresident Pence.

“¡Fue un honor y me enorgullece mucho mi trabajo!”, escribió Cervantes en Twitter.

Los registros de votantes mostraron que Cervantes, quien es de Laredo, no votó en las elecciones presidenciales de 2016. La última vez que ejerció su derecho de voto fue en marzo de 2014.