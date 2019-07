¿El Fiat Panda City Cross es un compacto todoterreno?

Es un auto que combina un estilo urbano compacto y funcional

Fiat apuesta por un auto que sigue con la línea de los crossovers todoterreno. Autos capaces de rendir tanto en la ciudad como en terrenos difíciles.

Este auto mide 3.70 metros de largo, 1.60 de ancho y 1.60 de alto. Su versión inicial solo cuenta con tracción delantera, a diferencia de su hermano, el Panda Cross, aunque hay opciones de adquirir modelos 4×4, todo dependiendo de las preferencias del usuario.

Esto no quiere decir que el City Cross no sea un todoterreno. Sin embargo, es un auto urbano y existe una diferencia notable, ya que no cuenta con tracción en las 4 ruedas.

Motor

El Panda City Cross cuenta con dos modelos de motores. Uno es un motor de 1.2 Fire de 69 caballos de fuerza. El otro motor es un Multijet de 1.3 litros y alcanza los 95 caballos de fuerza. Ambos motores cuentan con una caja de 5 velocidades, en modo manual.

Tecnología y seguridad

El City Cross tiene un sistema interesante que puede conectar el teléfono inteligente con todo el sistema del vehículo. El Panda Uconnect se puede descargar como una aplicación móvil.

El dispositivo estará conectado a la interfaz del vehículo, y así ofrece una mayor interactividad para realizar llamadas, escuchar emisoras de radio, y lo más importante: para localizar el vehículo con el apartado Find My Car.

Estas características hacen de este Panda un crossover apto para surcar las pistas de la ciudad. Pero si buscas un todoterreno, otras opciones de Fiat, como el Panda Cross 4×4, sería la opción ideal.