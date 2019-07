Ni El Mayo Zambada ni Los Chapitos, él podría reemplazar a El Chapo Guzmán

Te decimos quién podría ser el próximo "narco de narcos" y el enemigo número uno de Estados Unidos

Joaquín “El Chapo” Guzmán, ya tiene sucesor, y no, no es el narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada o alguno de sus hijos, “Los Chapitos” si no el líder de un cártel rival, el del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho“, o “El Señor de los Gallos“.

Así lo aseguró el periodista, experto en temas de seguridad, justicia y crimen organizado, José Reveles, durante una entrevista para la radio en México.

Afirmó que existe la posibilidad de que “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación sustituya a “El Chapo”, ya que es descendiente de la línea de asociados de Guzmán Loera, y cuenta con un grupo fuerte que podría reemplazar y quitarle hegemonía al Cártel de Sinaloa y sus brazos armados que operan en prácticamente todo México y que tienen “negocios” en varios países del mundo.

El especialista también habló de la figura de Joaquín Guzmán: “’El Chapo‘ es un personaje que se convirtió en leyenda y ahora se le ha despojado de ese título. Estará sometido a un encierro forzoso, muy degradante, que reduce incluso tu calidad de ser humano”.

Reveles de igual manera habló sobre la reciente condena que se le impuso, al exlíder del Cártel de Sinaloa: “le va a ir muy mal” previó.

Sobre los mitos de “El Chapo” Guzmán, reveló lo siguiente: “a pesar de tener unos tintes de exageración, él sí era el ‘Capo de Capos‘, al grado de que el gobierno de México no se pudo hacer cargo por miedo a que se les escapara nuevamente, por lo que se lo regalaron a Estados Unidos”, afirmó el experto mexicano.

Recordemos que apenas en junio pasado se reveló que Cártel Jalisco Nueva Generación se perfila como la organización del narcotráfico de más rápida expansión en los últimos años en México al tener presencia en 22 de las 32 entidades de aquel país.

Incluso se tiene registro que el grupo delincuencial, ya desplaza al Cártel de Sinaloa, que opera en 13 estados.