Cardi B destapó su nuevo e íntimo tatuaje en el muslo

View this post on Instagram

Cardi B tattoos her husband's name on the back of her thigh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #OFFSET #cardib #bardigang #barbs #NickiMinaj #quavo #quavohuncho #takeoff #migos #stefflondon #citygirls #youngmiami #trina #LilYachty #kulture #culture #hnhh #mto #wshh #worldstar #nyc #brooklyn #tsr #djakademiks #TheShadeRoom #wendywilliams #hotnewhiphop #hot97 #funkflex #DjKaySlay