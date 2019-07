¡Increíble! Xavi Simons en fichado por el PSG a sus 16 años

View this post on Instagram

‪Año 2010.‬ ‪ Yo: Xavi, me pusieron este nombre por ti…‬ ‪ Xavi: ¿De verdad? ¿Y eso?‬ ‪ Yo: Mis padres te admiran mucho… ¡Ah! Me encanta el fútbol y también juego de medio.‬ ‪ Xavi: ¡Qué casualidad! Sigue esforzándote y tu sueño se cumplirá.‬ ‪ Yo: 😍😍😍‬ ‪Simplemente… ¡Gracias @Xavi!‬