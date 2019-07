Disfrútenlo, J.J Macías, el próximo mexicano en Europa

El todavía jugador de Chivas tiene todo para partir al viejo continente

J.J Macías, una de las grandes promesas del fútbol mexicano tiene la mira completamente puesta en jugar en el fútbol europeo y al parecer, para su club también es una prioridad.

“Ellos me dan todo su apoyo, como siempre me la han dado como me dieron la oportunidad de traerme y siempre voy a estar agradecido por ello. El plan de ellos es mandarme a Europa”. Aseguró en entrevista para ESPN el mejor goleador mexicano del torneo anterior con 11 anotaciones.

J.J no tiene límites de ningún tipo y sueña en grande, al platicar sobre sus objetivos inmediatos no dudó:

”El romperla este torneo en Europa, el mercado de transferencias no cierra; puedo jugar 5 o 6 jornadas y si la rompo es como reafirmar, es como “de una vez” y me voy este mismo verano, hay miles de posibilidades y voy a seguir trabajando para que se dé una”.

Es cuestión de tiempo para que el juvenil mexicano parta a su sueño en Europa ya que tiene todo lo necesario para lograrlo: Talento, Mentalidad y -a veces lo más importante- muy buena disposición de su club.