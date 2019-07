Camilo Lara nunca se aburre

El reconocido DJ mexicano actuará en Los Angeles antes de tomar uno de los muchos proyectos que lo mantienen bastante ocupado

Camilo Lara, quien como DJ se identifica con el rimbombante nombre de Instituto Mexicano del Sonido, puede presumir que ya quedó inmortalizado. Pero no con una estatua o con su nombre en una calle de México, su país natal. Disney se encargó de hacer de este músico una celebridad en “Coco”, el filme sobre el Día de Muertos que se estrenó en 2017.

“Sí, ahí tengo mi calaverita”, dijo el artista en una entrevista telefónica. “Me pusieron guapo y ahí estoy”.

En el pequeño cameo en el que aparece Lara se lo ve con una de sus sencillas playeras y su característico sombrero, como de copa pero con borde redondeado. Lo que no fue pequeño fue su colaboración en esa película animada, pues trabajó por años en la musicalización y elección de los temas que se escuchan en la cinta.

El responsable de todo eso fue facebook, que fue donde el reconocido director Lee Unkrich lo “descubrió” para luego invitarlo a ser asesor de la música que lleva el filme. Y es que los directivos de “Coco” querían que la música de la cinta tuviera un sabor tradicional pero con un toque contemporáneo, y para esto Lara se pinta solo.

El DJ saltó a la escena internacional con “Méjico máxico” en 2005, un álbum que combinaba elementos de la electrónica con los ritmos más populares de México, como la cumbia, el mariachi y los sonidos norteños.

Desde entonces la carrera del también cantante no ha ido más que en ascenso. Acaba de regresar de una gira por varias ciudades de Europa y ahora se prepara para la presentación que dará el domingo en el Ford Theatres, donde es invitado especial de Kinky, un show parte de la serie Ignite at the Ford.

Por ahora promociona su álbum “Disco popular” que estrenó en 2017. Su nuevo material, que ya está en el horno, y del que ya se estrenaron dos sencillos, verá la luz el próximo año, aunque todavía no hay fecha.

Mientras tanto, Lara sigue involucrado en varios proyectos, entre ellos la musicalización de la serie bioépica para televisión de Bronco, el grupo mexicano que hizo historia hace más de tres décadas con canciones como “Amigo Bronco”, “Que no quede huella” y “Adoro”.

Esto es parte de los lujos que se puede dar Lara para no aburrirse. Cuando se cansa de viajar se mete al estudio a producir música para series de televisión o para otros artistas, y cuando fue demasiado estar en el estudio, los viajes por el mundo lo esperan.

“Hago un poco de todo”, dijo. “Pero siempre hago lo que me gusta; no me quejo”.

En detalle:

Qué: Kinky y el Instituto Mexicano del Sonido (Camilo Lara)

Cuándo: domingo, 8 pm

Dónde: Ford Theatres, 2580 Cahuenga Blvd. East, Los Angeles

Cómo: boletos $25 a $50; informes (323) 461-3673 y fordtheatres.org