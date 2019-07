¡Atención! El ídolo regresa al Barcelona

View this post on Instagram

| VUELVE LA PANTERA | Patrick Kluivert ha sido anunciado como el nuevo director de fútbol formativo del FC Barcelona. El ex goleador neerlandés fue delantero del conjunto culé entre las temporadas 98/99 y 03/04, por lo que será su segunda aventura en el cuadro catalán, esta vez como dirigente. 'La Pantera' viene de ser segundo entrenador en la selección de Camerún. #kluivert#barcelona#fcbarcelona#holanda