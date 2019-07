“La Migra” busca a “peligrosa pandillera” hispana. No sería la única fugitiva

La cuenta de Twitter del servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) publicó este miércoles que la salvadoreña Ingrid Estela Hernández está entre su lista de “fugitivos más buscados”.

Hernández, de 32 años, está acusada de pertenecer a una “organización terrorista” aunque no especifica cuál sería dicha banda ni de qué casos se le acusa. La mujer es original de la municipalidad de El Tránsito (en el departamento salvadoreño de San Miguel), tiene ojos marrones y cabello negro y mide 5.2 pies.

#MostWantedWednesday Have you seen this #mostwanted #fugitive? She’s wanted for membership in a terrorist organization. https://t.co/UeVtj0wsp1 pic.twitter.com/zShIhsynYV

— ICE (@ICEgov) July 24, 2019