Ocasio-Cortez y Nancy Pelosi apartan sus diferencias tras la polémica por la ayuda fronteriza

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata por California, y la representante Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata por Nueva York, se reunieron el viernes por la mañana, luego de las tensiones entre las dos legisladoras por el proyecto de ley de ayuda humanitaria en la frontera.

La reunión, que tuvo lugar en la oficina de Pelosi, duró aproximadamente 30 minutos.

“Me fue muy bien”, dijo después de la sesión la líder de la Cámara Baja.

Today, Congresswoman @RepAOC and I sat down to discuss working together to meet the needs of our districts and our country, fairness in our economy and diversity in our country. pic.twitter.com/eVp1LS0Gpw

En un tweet, Pelosi dijo que ella y Ocasio-Cortez “se sentaron a discutir sobre cómo trabajar juntas para satisfacer las necesidades de nuestros distritos y nuestro país, la equidad en nuestra economía y la diversidad en nuestro país”.

Cuando NBC News le preguntó a Ocasio-Cortez antes de la reunión cuál sería su mensaje a Pelosi dijo: “No creo que tenga un mensaje fuerte, solo conéctese y asegúrese de que nos estamos comunicando”.

La reunión, la primera entre las dos en meses, había sido programada por Pelosi y Ocasio-Cortez después de que el presidente Donald Trump comenzara a atacar a la congresista de Nueva York y a otras tres congresistas demócratas de color, conocidas como “la escuadra”.

El mes pasado, cuando Pelosi estaba tratando de armar el paquete de gastos para proporcionar recursos a la frontera de Estados Unidos con México, hizo concesiones al Congreso Progresivo Caucus, un conjunto mucho más amplio de legisladores que incluye al escuadrón.

Sin embargo, cuando llegó el momento de votar, el escuadrón emitió los únicos votos demócratas contra el proyecto de ley.

When @realDonaldTrump tells four American Congresswomen to go back to their countries, he reaffirms his plan to “Make America Great Again” has always been about making America white again.

Our diversity is our strength and our unity is our power. https://t.co/ODqqHneyES

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) July 14, 2019