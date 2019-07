La hermana mayor de Karol G, ¿más sexy que la cantante?

View this post on Instagram

Miro hacia atrás y me doy cuenta poco a poco lo que he superado, unas cuantas luchas que me ha tocado batallar, me casé con muchas ilusiones, y me divorcié quedando con las manos vacías, luego vino problemas de salud, familiares y económico, en donde dije por qué a mi? 🤷🏼‍♀️ pero es ahí en donde te das cuenta para que tú estás hecho.. Muchas veces me queje, perdí la fe, dejé de creer en Dios y en la vida, y fue allí en donde más cosas me pasaron, hasta que dije no más, me pare seque mis lagrimas y empecé a tener Fe, también a tenerme fe de que todo lo podía lograr, me disculpe a mi misma, pedí disculpas, me llene de amor, volví a creer y ahí fue donde mi vida empezó a cambiar poco a poco, a volver a tener lo que había perdido y aún sigo recuperando lo que una vez alejaron de mi, sigo recuperando todo lo que una vez dejé ser por que me lastimaron, sigo recuperando a mi familia, a las personas que me rodean y sigo persiguiendo mis sueños, luchando por ser mejor persona, la mejor versión para mi, para Dios y para los que me rodean día a día, Sigo tendiendo la fe intacta en Dios y en qué algún día se dará todo como él desee y yo también. Así que no perdamos la Fe, si yo se la vida es de batallas y se que no nos gusta, pero ahí es donde Dios está mirando qué tan fiel eres.. Y si yo pase por todo esto y aún estoy de pie por qué tú no??? Ánimo amiga o amigo todo lo podemos y se que saldremos victoriosos.. Los amo y bonito Domingo..💗