Exportaciones, una actividad que siembra desarrollo peruano

Hace 10 años entró en vigor el tratado comercial con EEUU y las ventas al exterior son un motor para el crecimiento del país

Una de las imágenes de marca más logradas y distintivas es la letra “pe” en espiral que es el logo de Perú. Es fácilmente reconocible y cada vez más ubicuo, así como lo son las exportaciones que llevan la marca de un país que han crecido exponencialmente en los últimos años. Las vetas al exterior ya son el 22% de su PIB.

Este año ha cumplido una década que entró en vigor el tratado de comercio de Perú y EEUU y desde entonces este motor del crecimiento del país, las ventas al exterior, no ha dejado de crecer. Según los datos de la Comisión de Comercio de Perú en Nueva York se han pasado de exportaciones por valor de $5,800 millones en 1998 a más de $49,000 millones en 2018.

Conrado Falco, director de esta Comisión, explica que el 90% de los países con los que el país tiene relaciones comerciales ya tiene tratados y por eso muchos sectores han podido despegar. EEUU y China son los países hacia donde más mercancía sale con la pe en espiral de este país.

Y el despegar comercial es de muchos sectores. Falco explica que tradicionalmente la minería ha sido una de las industrias de más crecimiento y esta sigue sin cesar. “Hay muchos metales, tanto básicos como preciosos que tienen un mercado siempre abierto. Exportamos mucho a China”. Pero además se ha dado un impulso a sectores nuevos y ortos que tienen valor agregado. De hecho de la mano de los tratados se ha crecido en ventas de productos de agricultura distintos al café.

El valor de las exportaciones de palta (aguacate), uvas, espárragos, alcachofas y últimamente las blueberries o arándano azul han sobrepasado al café como exportación o están cerca de hacerlo. Falco recuerda que con el tratado firmado con EEUU se permitió la entrada de productos frescos de Perú y eso ha dinamizado las economías locales con productos que son el resultado de una agricultura moderna y más competitiva.

De la mano del crecimiento está evolucionando un Perú que ha triplicado su PIB en 20 años y reducido a la mitad su tasa de pobreza en ese mismo periodo.

Para crecer en otros sectores donde hay valor añadido como las manufacturas, se están desarrollando otras campañas más precisas como la que nació hace dos años de los Super Alimentos para promocionar la matcha o la quinoa y se ha empezado a hacer énfasis en la moda de Perú. “Esta misma semana 23 exportadores de textiles se han reunido con compradores norteamericanos y esperan ventas de cerca de $12 millones”, explica Falco.

Este desarrollo y la introducción de productos nuevos, hay que recordar que el blueberry no es típico del país, ha permitido un desarrollo que está echando raíces. “Visité un viñedo hace tiempo y tenían que contratar a técnicos extranjeros para que se hiciera la poda selectiva, ahora las personas de allá ya saben hacerlo. Estamos sembrando desarrollo que se acumula con el tiempo. Los exportadores han aprendido a ser más productivos, tener más infraestructura para la producción y negociar”, explica Falco. Es una siembra multisectorial que está dando alas al país.

Alpaca, un tesoro sostenible

Uno de los productos textiles que se está promocionando desde Perú es la alpaca. En este caso “la sostenibilidad de cruza con el lujo”, explica Conrado Falco de la Comisión de Comercio peruana.

Es sostenible porque las patas de estos animales no tienen cascos y por ello no destrozan el pasto. Además las alpacas cortan la mata que comen pero no eliminan su raíz cuando la comen por lo que las plantas vuelven a crecer.

Si su impacto en el medioambiente es bajo, el impacto manufaturero no lo es menos porque tiene 22 colores naturales y no hay que teñirla con lo que no se usa tanta agua para su procesamiento. “Sus fibras son hechas pero tienen un peso muy agradable”, explica Falco.

Perú-EEUU en cifras

38

Es el número en el ranking que ocupa Perú como exportador a EEUU

35.6%

Ha subido las importaciones desde Perú desde 2008.

$2,200 millones

Son las importaciones de productos agrícolas de Perú en 2018.

$6,400 millones

Es la inversión directa en Perú por parte de EEUU en 2017, un 11% más que el año anterior