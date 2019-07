Cuando la universidad empieza desde la secundaria en el Este de Los Ángeles

Gracias al trabajo realizado por cuatro años en la escuela STEM Prep y las ganas de querer ayudar a su madre, hoy la joven estudiante es aceptada en Stanford

La niñez y adolescencia de Miranda Díaz no fue igual a la de muchas chicas de su edad. El tiempo compartido con su madre era muy limitado y ella debía disfrutarlo al máximo cuando se presentaba la ocasión.

Y no era para menos, la madre de Miranda formaba parte de la guardia nacional de Estados Unidos y fue enviada dos veces a Iraq—cuando Miranda tenía 5 y 8 años—y después fue enviada a Afganistán cuando Miranda tenía 14 años.

“Cuando era más niña era difícil para mi entender porque mi mamá se iba”, contó la nativa del este de Los Ángeles, quien quedaba al cuidado de sus tías. “Pero al ir creciendo empecé a ver que ella estaba tomando decisiones importantes porque ella nos tenía que mantener ya que era madre soltera”.

Miranda no comprendía porque su madre se había enlistado en las fuerzas armadas mucho antes de que ella naciera. No obstante, en lugar de hacer que estos pensamientos aniquilaran su mente, ella intentó motivarse para enfocarse solamente en un objetivo; asistir a la universidad.

“Mi madre estaba lejos y se que estaba lidiando con muchas cosas…, entonces yo no le quería dar más preocupaciones”, dijo Miranda.

Tras cuatro años de trabajo arduo en la secundaria STEM Prep del Este de Los Ángeles, el esfuerzo de Miranda valió la pena. Recientemente, la joven de 18 años de edad, fue aceptada en la universidad de Stanford, una de las mejores universidades a nivel mundial.

La joven estudiante dijo que planea obtener una licenciatura en ciencias de la computación.

“Ahora que veo al pasado me doy cuenta de todo lo que mi madre ha hecho por mi. Ella no tenía a nadie que la ayudara [económicamente]”, dijo Miranda explicando las razones por las que su madre aceptaba viajar con la guardia nacional. “Ella era una maestra, pero [lo que ganaba] no era suficiente y todo fue más difícil cuando mi hermana mayor entró a la universidad”.

Esta situación, mantuvieron a la joven enfocada en sus estudios y hoy ve los frutos.

Las opciones de STEM

En la secundaria STEM Prep del Este de Los Ángeles, Miranda conoció cosas que jamás en su vida había imaginado.

“Cuando entré a la escuela no sabía mucho de STEM (Ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas), pero después aprendí mucho, aprendí a codificar”, dijo la joven.

Ella cuenta que ya en su ultimo año de secundaria solicitó a 16 universidades sin tener mayores expectativas de ninguna en especifico ya que no se quería hacer falsas ilusiones.

“Para mi la ayuda financiera era muy importante porque quería remover ese peso de encima de mi madre”, dijo Miranda. “Cuando recibí la carta de aceptación de Stanford sentí que los cuatro años de secundaria de verdad han valido la pena. Estaba muy emocionada”.

De igual forma su hermana mayor de 24 años y su madre no podían ocultar su felicidad por saber que Miranda se va a una de las mejores universidades en el país.

“Crecer en el Este de los Ángeles puede ser un poco difícil pero la presión era buena”, dijo Miranda quien al mismo tiempo esta contenta que Stanford este en California.

Emilio Pack, director ejecutivo de la STEM Prep del este de Los Ángeles, dijo que en la actualidad la educación significa más que solo obtener un título de secundaria o universidad; se trata de cambiar vidas.

“Cuando vemos los tipos de trabajos que estarán disponibles en el futuro vemos que los empleos STEM están creciendo y también vemos que los afroamericanos, latinos y mujeres están muy poco representados”, dijo Pack, de origen cubano.

Razón importante por la cual estos grupos deben continuar aprendiendo para este mercado que crece a pasos agigantados.

Pack también dijo que en la escuela STEM Prep es de vital importancia que los consejeros y maestros tengan una relación cercana con los estudiantes para entender sus necesidades.

“Nuestros estudiantes estarán compitiendo con otros que son mucho más privilegiados y si no les damos el apoyo necesario no será un campo de juego equitativo”, dijo Pack.

Miranda aseveró que mientras estuvo en la secundaria ella si recibió pleno apoyo.

“En la escuela todos sabían que mi mamá era enviada a otros países y mis maestros siempre me preguntaban cómo estaba y si necesitaba algo. Ellos trataban de hacer lo que deben hacer los maestros y me apoyaban”, dijo Miranda.

En la actualidad la joven asegura que no importa que tan difícil se vea la vida en ocasiones porque todo es temporal.

“Todas las dificultades pasan y solo debemos trabajar para nuestro futuro”, aseveró.

Miranda esta pautada para comenzar su primer semestre en Stanford en septiembre del 2019.