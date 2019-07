Esta María de ‘West Side Story’ tiene un toque mexicano

Giselle Torres vino a Los Angeles para trabajar en el cine y la televisión, pero el teatro musical sigue siendo uno de sus grandes amores

El primer amor de Giselle Torres fue la ópera; sin embargo, tuvo razones muy poderosas para elegir un camino muy distinto al de ese género musical.

“Desde muy pequeña mi mamá me llevaba a Broadway a ver el teatro musical”, dijo la artista de 17 años nacida en Miami, de madre mexicana y padre estadounidense. “Desde los dos años he estado cantando, actuando y bailando”.

Así que cuando su maestro de canto le dijo que no podría dedicarse a la ópera y a la música pop al mismo tiempo, no lo pensó dos veces, abrió su canal de Youtube, comenzó a componer sus propios temas y participó en concursos de canto. Su grupo, Give Me 5, que formó con otras dos niñas, llegó hasta la etapa final del reality “Factor X”.

Mientras esto sucedía, también crecía su carrera de actriz, hasta que decidió que Los Angeles sería el mejor lugar para desarrollar sus habilidades. Ella y su madre, Angélica Torres, se mudaron hace un año a esta ciudad, donde desde entonces la artista ha participado en varias producciones de cine y televisión.

“La verdad ha sido bien difícil, pero el ánimo ahí está”, dijo. “Ya participé en cuatro películas […], y aunque no hay muchos papeles para latinas aquí sigo luchando”.

En todo este tiempo las sorpresas no han dejado de llegar, sobre todo la que la tiene muy ocupada en estos días, su participación como María en “West Side Story”, el famoso musical inspirado en la historia de “Romeo y Julieta” de Shakespeare y que se presenta este fin de semana en la Thousand Oaks Civic Arts Plaza.

“Siempre soñé con ser María”, dijo. “Y mi mamá siempre me decía, ‘tú vas a ser María'”.

La suerte, además de su talento y experiencia en el teatro musical, estuvieron de su lado. Fue una amiga la que le avisó de las audiciones para el papel, en las que participaron decenas de chicas, muchas que viajaron desde tan lejos como Nueva York.

“No tenía contemplado hacer teatro musical en Los Angeles, pero las cosas se dieron”, dijo Torres, quien también audicionó para la versión de “West Side Story” que Steven Spielberg prepara el cine. “Me hicieron varios llamados, pero no quedé con el papel”.

Torres regresa a un escenario de teatro luego de una pausa de varios años, y aunque el cine y la televisión son su enfoque por ahora, estar sobre las tablas la tiene bastante contenta. Después de todo, se puede decir que el teatro musical sigue siendo uno de los amores de su vida.

En detalle

Qué: ‘West Side Story’

Cuándo: hoy 7:30 pm; viernes 8 pm; sábado 2 y 8 pm; domingo 1 pm

Dónde: Thousand Oaks Civic Arts Plaza, 2100 E. Thousand Oaks Blvd., Thousand Oaks

Boletos: $33 a $86; informes (805) 449-2787 y civicartsplaza.com